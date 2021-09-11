王毅访越，强调将南海问题置于双方关系“适当位置” 不复杂不扩大

正在东南亚访问的中国外长王毅周五（9月10日）在河内表示，中越双方要把南海问题置于双边关系的“适当位置”，不采取复杂化、扩大化的单方面行动，并共同警惕抵制域外势力干预挑拨。访越之际王毅宣布中国年内再援越300万剂新冠疫苗，使中国援越疫苗总量直追美国，被指与美较劲意味浓。

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在美国多位政府高官6月-8月访问亚太地区之后，中国外长王毅9月10日起开启对东南亚三国越南、柬埔寨、新加坡及东北亚韩国的访问，这四国中，越南及新加坡曾刚刚在八月接待到访的美国副总统哈里斯，而柬埔寨和韩国也分别在六月及七月迎来美国第二号外交官、副国务卿温迪·谢尔曼。因此王毅此行被指具有针对意味，意欲削弱美国在该地区重构联盟的外交努力。

中国外交部官网11日公布王毅访越，并与越南副总理范平明共同主持“中越双边合作指导委员会第13次会议”的相关信息。据中央社报道指，越通社报道有关王毅在会中宣布中国将再捐赠越南300万剂新冠疫苗的消息，却并没有提及。

据公布的内容，王毅表示中国愿继续为越方抗疫提供力所能及的支持。双方要依托陆海相连天然优势，巩固经贸投资双核驱动态势，加快推进“一带一路”和“两廊一圈”对接合作。就南海议题，他强调双方要珍惜当前南海“来之不易的和平稳定局面”，把海上问题置于双边关系的“适当位置”，不采取使局势复杂化、争议扩大化的单方面行动，且共同警惕抵制域外势力干预挑拨。

据越南官媒越通社（VNA）10日的报导，王毅宣布中国将在今年内再送越南300万剂新冠疫苗，使得中国援越疫苗总量增至570万剂，中国一些地方也向越南各地方捐赠疫苗和医疗设备。而此前美国副总统哈里斯8月下旬访问越南时，曾宣布赠送越南100万剂辉瑞疫苗，令美国援越疫苗总量达600万剂。随著王毅此次的加码，使中美援越疫苗总量趋近相同。

越通社报道说，越南副总理范平明对中方表示感谢并予以高度评价。双方同意将在条件允许的情况下恢复商业航班，为人员和货物往来创造便利。越方愿同中方一道落实双方高层共识，维护运行好现有合作机制，加强海上务实合作。范平明在会上强调了根据1982年联合国海洋法公约（UNCLOS）等国际法尊重彼此合法权益的重要性。