拜登：“我对米利将军很有信心”

美国共和党参议员马可·卢比奥（Marco Rubio）9月14日致信总统拜登，呼吁解雇最高将领、参谋长联席会议主席马克·米利（Mark Milley）将军。白宫发言人珍·普萨基(Jen Psaki )15日表示：拜登对美国参谋长“充满信心”。美国总统拜登15日也表示：“我对米利将军很有信心” 。

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《华盛顿邮报》14日爆料，米利在前总统特朗普2020年选举失利后，私下主动两次致电给中国将领，保证美国不会攻击中国。卢比奥在致拜登的信中写道：“米利将军的这些行为表明，他明显缺乏健全的判断力，我敦促你立即解雇他”。

他说：“我不必告诉你，高级军官泄露美国军事行动机密信息所带来的危险。但我要强调的是，这种颠覆行为破坏了总统在与外国交往中谈判和运筹这个国家的国家权力工具的能力。”

卢比奥是参议院情报委员会中排名第一的共和党参议员，能接触顶级机密情报。他说，米利不仅无视国家安全，“更令人震惊的是，报道显示米利将军干涉了文职总司令可以下令进行核打击的程序”。

根据《华盛顿邮报》的报道，米利当时召集参谋部军官开会，他告诉与会军官，如果特朗普下令攻击，首先第一个应该被告知的人就是他。

当与会军官双眼紧张地盯着米利时，米利要求所有与会军官逐个表态“发誓”。

卢比奥在信中写道：“这是一个危险的先例，未来可能会被米利将军或其他人使用。这有可能破坏美国文官控制军队的既定原则。”

卢比奥重申拜登“必须立即解雇米利将军”，并警告“美国的国家安全和领导世界的能力处于危险之中”。

特朗普回应：难以置信米利给中方提供攻击信息

前总统特朗普周二接受媒体电话采访时回应对米利的爆料说：“如果确实发生了这样的事情，真是很难让人相信，他给中国打电话，做这些事情，并愿意向他们提供攻击信息，或在攻击之前（就提供信息），这是叛国罪。”

特朗普办公室随后发表书面声明，痛批米利是个“蠢蛋”（dumbass），并强调特朗普认为，若爆料属实，米利背着总统私通中国，该依叛国罪受审。

《华盛顿邮报》专栏作者乔什·罗金（Josh Rogin）14日稍晚在推特上发文说，特朗普政府的国家安全高级官员就传米利将军与中方将军秘密通话一事表示，在不涉及当时与中方打交道的任何其他高级官员的情况下，米利进行跟中国相关的自由职业外交很危险。

“米利在打这些电话的时候，美国政府正处于与中国进行非常复杂的讨论和对其采取行动的阶段。他在没有任何机构间协调的情况下采取这种行动是令人吃惊的。

风险是米利可能导致中方误判，并采取某种后果深远的外交、经济或军事行动，因为他发出了错误的信号，对他打电话的对象背景没有了解。”