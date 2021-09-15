王毅访韩聚焦朝鲜半岛和平 金正恩向日本海射弹道导弹 菅义伟批无法无天

韩国电视报道朝鲜2021年9月15日或向日本海发射两枚弹道导弹。

日本政府15日发布消息称，朝鲜发射了可能是弹道导弹的飞行物。据分析飞行物落在日本专属经济区（EEZ）外。韩军联合参谋本部透露称，朝鲜15日下午从中部的内陆地区向日本海发射了2枚弹道导弹。这是朝鲜继本月11日与12日试射新型长程巡弋导弹后再次试射。日本首相菅义伟称朝鲜发射弹道导弹“令人愤慨”。

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据共同社今天报道称，据日本政府15日发布消息，朝鲜发射了可能是弹道导弹的飞行物。据分析飞行物落在日本专属经济区（EEZ）外。韩军联合参谋本部透露称，朝鲜15日下午从中部的内陆地区向日本海发射了2枚弹道导弹。

朝鲜此前曾强烈抗议8月举行的美韩联合军事演习，并警告称将采取对抗措施。接连发射可能意在展示军事实力以牵制美韩，同时促进内部团结。

日本防卫省发表评论称：“朝鲜多次发射弹道导弹等，对包括我国在内的国际社会而言是严峻的课题。为彻底守护国民的生命和财产，将继续尽全力收集和分析情报以及警戒监视。”

朝鲜媒体此前刚刚报道称11、12日成功试射了新型远程巡航导弹。日美韩三国正在推进对飞行物的分析。朝中社就上一次发射表示，导弹沿着在该国领土和领海内设定的椭圆及“8”字形轨道飞行了1500公里。

该报道称，日本外务省亚洲大洋洲局局长船越健裕和美国朝鲜政策特别代表金成15日就朝鲜发射弹道导弹违反联合国安理会决议达成共识，并确认了通过履行制裁决议力争实现无核化的方针。

路透社消息说，日本首相菅义伟周三称朝鲜发射弹道导弹“令人愤慨”，并强烈谴责这一行动是对地区和平与安全的威胁。

韩国军方在当天早些时候说，朝鲜发射了两枚弹道导弹。

路透社报道说，韩国和中国的外交部长周三在首尔举行了会谈，此时正值朝鲜最近的导弹试射和朝美无核化谈判停滞不前引发担忧。

会谈前几天，朝鲜称上周末成功试射新型战略远程巡航导弹，分析师们说这可能是朝鲜第一枚具有核能力的此类武器。

该报道称，这次试射凸显出朝鲜武器计划取得稳步进展，旨在解除朝鲜核武和弹道导弹计划以换取美国放松制裁的谈判目前陷入僵局。

韩国外交部表示，在中国国务委员兼外交部长王毅两天访韩行程的第二天，韩国外交部长郑义溶与王毅举行了会谈。郑义溶誓言要继续促进与朝鲜的和平，并表示希望即将在北京举行的冬奥会能够提供一个机会来启动这一努力。

王毅要求两国进一步合作，扩大共同利益，并“更迅速、更稳定和更全面地”加强外交关系。明年将是中韩建交30周年。

双方举行了另一场会议，以制定促进文化交流的步骤。

路透社说，近年来，由于中国反对美国在韩国部署导弹防御系统，两国文化交流的规模已经缩水。

据朝鲜今天疑试射弹道导弹，日本首相菅义伟严词批评朝鲜“无法无天”，威胁日本与区域和平，对此严重抗议与强烈谴责，今天并将紧急召开国家安全保障会议。

据菅义伟今天受访时表示，稍早朝鲜发射研判为弹道导弹的物体，朝鲜今年3月25日也曾发射弹道导弹，睽违约6个月再次发射，威胁日本与与区域的和平与安全，“无法无天”。

菅义伟指出，朝鲜违反联合国安理会决议，对此严重抗议与强烈谴责。

菅义伟说，研判北韩这次试射的飞弹落在日本专属经济海域（EEZ）外侧的日本海，日本政府将会加强警戒与监视；他已指示要全力收集与分析相关情报，提供国民迅速、确实的资讯，彻底确保飞航与船只的安全，并做好万全准备以防不测。

菅义伟说今天将紧急召开国家安全保障会议（NSC），与美国和韩国等相关国家紧密合作。

中央社说，这是朝鲜继本月11日与12日试射新型长程巡弋导弹后再次试射。朝鲜今年3月也曾在被认定试射2枚巡弋导弹后，又朝日本海试射2枚短程弹道导弹。