阿富汗：塔利班再次被指控杀害平民

阿富汗政府前驻联合国大使纳西尔-艾哈迈德-安迪萨星期二呼吁联合国重新调查塔利班的侵犯人权行为。上周，联合国人权理事会指责喀布尔的新统治者越来越多地采用暴力手段镇压示威活动。据英国媒体报道，塔利班已经在潘杰希尔杀害了20名平民。

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据本台报道称，阿富汗塔利班再次被指控杀害平民。在9月13日星期一发布在社交媒体上并被BBC部分转载的一段视频中，一名路人被塔利班包围，带到路边并被处决，而这名当地人坚持说他不是士兵，尽管他穿着军装。记者解释说："这是在潘舍尔山谷非常普遍的一种穿衣方式。”

据英国频道称，自塔利班于8月占领喀布尔以来，该地区至少有20名平民被杀。而BBC应其家人的要求，提供了其中一名受害者的名字：阿卜杜勒-萨米，一名被指控向被塔利班逮捕的抵抗战士出售SIM卡的店主。据目击者称，几天后，他的尸体被扔在他家门口，死者有被折磨的痕迹。潘杰希尔是塔利班胜利后最后一个抵抗的地区。

塔利班否认有任何杀害平民的行为。

但是，关于喀布尔新主人实施虐待的报告正在成倍增加：周一，联合国人权事务高级专员米歇尔-巴切莱特解释说，她收到了关于谋杀前阿富汗士兵和逮捕曾为前政府工作的平民及其家人的可靠指控。尽管塔利班一再声称他们都获得了大赦。

9月14日星期二，在日内瓦，阿富汗前政府的人权大使纳西尔-艾哈迈德-安迪沙呼吁联合国立即对塔利班犯下的暴力行为进行调查。纳西尔-艾哈迈德-安迪沙在8月24日已经发出呼吁，但没有成功之。纳西尔-艾哈迈德-安迪沙再次尝试让人们听到他的声音。

据阿富汗前政府的人权大使纳西尔-艾哈迈德-安迪沙称，"与之前的谨慎乐观相反，在塔利班的统治下，阿富汗的实地情况继续恶化。” 他说："现在提出的临时政府不仅危及国家的民族团结、政治和社会多样性，并加剧了紧张局势。”同时，纳西尔-艾哈迈德-安迪沙再次重申了塔利班对妇女权利和阿富汗国际义务的公然无视。

据纳西尔-艾哈迈德-安迪沙说，"今天，世界不能也不应该保持沉默，因为数百万人担心他们的生命和权利，一场人道主义危机正在该国展开。妇女和女孩尤其面临风险。”