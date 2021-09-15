韩国宣布从潜艇发射弹道导弹

韩国总统办公室表示，9月15日下午韩国进行了首次水下发射弹道导弹试验，称从一艘3000吨级的潜艇上发射的一枚国产导弹飞行了设定距离，并击中指定目标。联合国安理会周三就朝鲜问题召开紧急会议。

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韩国方面声明说，该武器有望帮助韩国遏制潜在外部威胁、增强防卫并促进朝鲜半岛和平。在这次试验之前，韩国军方在周三早些时候发现朝鲜方面发射了两枚短程弹道导弹。

韩国军方宣布，周三朝鲜向临近海域发射了两枚弹道导弹。 这次导弹试验正值中国外长访问首尔、就平壤最近试验新型远程巡航导弹进行会谈之际。

韩军联合参谋本部在一份声明中说，当地时间周三下午，两枚弹道导弹从朝鲜中部地点射向朝鲜半岛东海水域，"韩国和美国情报机构正在详细分析"。如果周三试射的被证实是弹道导弹，则是平壤自今年 3 月以来的首次相关试验，违反了联合国的制裁措施。

日本海岸警卫队称，朝鲜导弹落在日本专属经济区水域之外。日本首相菅义伟表示，此次导弹试验"令人愤慨"，谴责它对地区和平与安全构成威胁。

中国外长访问首尔

此次发射是在中韩两国外长在首尔就朝鲜最近的导弹试验以及平壤与华盛顿之间的无核化谈判陷入僵局会谈之际进行的。

文在寅总统对王毅表示，他赞赏北京在推动解决朝核僵局方面所起的作用

韩国总统文在寅会见了来访的中国外长王毅。在朝鲜试射弹道导弹消息传出前，王毅曾表示希望各方确保"朝鲜半岛的和平与稳定"。

据韩联社报道，文在寅在会晤王毅时指出，不仅朝鲜，其它国家也在从事军事活动， "鉴于此，我们都必须为恢复对话而共同努力。"