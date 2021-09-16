岸信夫：台湾发生的事与日本直接相关

日本防卫大臣岸信夫在美国有线新闻网（CNN）9月16日播出的专访中说，“尖阁诸岛（中国称钓鱼岛）毫无疑问是日本领土，日本将按保卫领土的方式保卫尖阁诸岛”。他说，东京将以船对船地应对中国对该岛的任何威胁，如果有必要的话，甚至会超过（这一措施）。此外，岸信夫说，“台湾发生的事与日本直接相关。”

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报导称，日本近年来扩大自卫队规模，增配先进的F-35战斗机，并将军舰改装为航空母舰。日本还在建造新型驱逐舰、潜艇和导弹，但同时强调其军费开支仍然大幅低于中国军费。中日海上领土争端不断。日本海上自卫队9月10日在鹿儿岛县奄美大岛东侧的毗连区发现了一艘向西北航行的中国潜艇，附近还伴随着一艘中国导弹驱逐舰。

日本当局称，从1月1日到8月末，中国海警船只总共88次进入日本领海，或日本陆地12海里以内。而在毗连区，即岛屿之间的水域，但不在距离海岸12英里之内，“中国有851次入侵”。

就台湾局势，岸信夫说，“台湾发生的事与日本直接相关。”他指出，台湾地处日本的“能源生命线”位置。岸信夫说，“日本90%的能源是通过台湾周边地区进口的。”

岸信夫说，“台湾可能发生的事很可能成为日本的一个问题，在这种情况下，日本将不得不对这种情况作出必要的反应。”报导提及，日本的应对措施可能包括在台湾宜兰县东部外海的与那国岛部署导弹和部队，预计未来在石垣岛也会进行类似部署。

但岸信夫同时强调，应该通过对话而不是暴力来解决争端。

岸信夫指出，美日同盟正在得到加强。他说，“我们将继续与美国进行双边训练，并与其他合作伙伴进行多边训练，以加强我们的姿态，为地区的和平与稳定做出贡献。”他说，日本已经与包括法国、英国和德国在内的伙伴举行或计划举行海上军事演习。

报导指，在列举其合作伙伴的同时，日本也在改进自己的武器库，包括开发和获取能够打击日本领土以外地区的武器系统。岸信夫没有说这些射程更远的系统可能针对哪些地区，但他说，日本自卫队拥有正确的装备以抵御任何威胁是很重要的。