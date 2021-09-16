据巴基斯坦官员表示，阿富汗塔利班一个月前重掌政权后，身穿罩袍布卡（burqa）的阿富汗女子足球队球员已越界逃入巴基斯坦。这群青少年球员和她们的教练与家人上个月曾试图逃离阿富汗，但因为喀布尔机场发生重大炸弹攻击案，因此滞留在国内。一个国际非政府组织写信给巴基斯坦总理伊姆兰汗（Imran Khan），敦促准许入境巴基斯坦。」总共有逾75人从北部跨越边境，然后南下到巴基斯坦拉合尔（Lahore），接受当地人赠送花环欢迎。塔利班新政府是否允许女子足球以及体育存在，尚且没有做出决定。

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据法新社报道称，阿富汗女子足球队逃至巴基斯坦。这群青少年球员和她们的教练与家人上个月曾试图逃离阿富汗，但因为喀布尔机场发生重大炸弹攻击案，因此滞留在国内。

总部位于伦敦的非政府组织（NGO）「足球促进和平」（Football for Peace）成员海德（Sardar Naveed Haider）说：「我收到另一个总部位于英格兰的非政府组织提出营救他们的请求，所以我写信给巴基斯坦总理伊姆兰汗（Imran Khan），他准许他们入境巴基斯坦。」

昨天总共有逾75人从北部跨越边境，然后南下到拉合尔（Lahore），接受当地人赠送花环欢迎。

据法新社说，塔利班1990年代统治阿富汗时，就规定禁止女性参加所有体育活动，如今再度执政后明言要限制女性参与运动的权利。一名塔利班高阶官员曾告诉澳大利亚媒体，女性没有必要从事体育活动。

阿富汗体育局局长鲁斯塔姆扎伊（Bashir Ahmad Rustamzai）星期二说，塔利班高层领袖仍未就此议题做决定。