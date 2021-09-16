除核动力潜艇外 澳大利亚将首次获得美国“战斧”巡航导弹

澳大利亚总理莫里森（Scott Morrison）9月16日出席记者会表示，“我们将加强我们的远程打击能力，包括将在澳大利亚皇家海军‘霍巴特’级驱逐舰上使用的‘战斧’巡航导弹，以及用于我们澳大利亚皇家空军能力的联合空对地对峙导弹。”15日早些时候，美英澳三国宣布组建新的印太伙伴关系，即“AUKUS”的三边安全倡议，美国总统拜登宣布将帮助澳大利亚获得核动力潜艇。

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莫里森在记者会上说，“澳大利亚几十年来在本地区享有的相对温和的安全环境已经过去了。毫无疑问，我们已经进入了一个新的时代，对澳大利亚和我们的伙伴、朋友以及整个地区的国家来说，都有新的挑战。”他说，“这一挑战将需要我们澳大利亚人，以及我们所有对我们地区的和平、稳定和安全有共同愿景的人，使所有国家都能享受我们地区的友谊、贸易和我们人民的机会，使他们能够实现他们对自己国家的期望，就像我们对我们国家的期望。这就是我们所追求的。这也是澳大利亚人和我们的朋友一直在寻求的。”

莫里森说，“今天，我宣布一个新的伙伴关系，一个新的协议，我把它描述为一个永远的伙伴关系。一个最古老和最值得信赖的朋友之间在新时期的永久伙伴关系。一个永远的伙伴关系，将使澳大利亚能够保护我们的国家安全利益，保证澳大利亚人的安全，并与我们在整个地区的伙伴合作，实现我们地区的稳定和安全。”他说，“我们今天宣布的这一永久伙伴关系是自《澳新美安全条约》本身以来为实现这些目标而采取的唯一最伟大的举措。这是我们能够采取的最大的一步，以推进我们在这个国家的防务能力，不仅仅是在现在，而是为未来。”

莫里森说，“可以说，这已经有一段时间了。这些类型的永久伙伴关系不会在一夜之间发生。它是巨大的耐心、巨大的决心的产物，是我们国家之间建立的深厚关系的产物，实际上也是我们能够在领导人之间、部长之间、我们的系统之间在更长时间内建立的个人层面的工作关系的产物，当然是在国防军司令和国防部长、外交和贸易部的领导下，在世界各地，但特别是在这些国家参与的许多任务中。”他说，“这是一种永远的伙伴关系，我国政府一直在努力追求加强合作，深化我们的一体化，以尽可能最好和最强大的方式定位澳大利亚，并为我们地区的稳定和安全作出贡献，这将使我们地区的所有人受益，没有例外。”

莫里森说，“作为我们的第一个重大举措，正如我们今天所宣布的，澳大利亚要实现一个核动力潜艇舰队。不是核武装，是核动力。并在十年内在澳大利亚的阿德莱德开始建造。核动力潜艇有明显的优势，有更强的续航能力，速度更快，功率更大，更隐蔽，运载能力更强。这些使核动力潜艇成为澳大利亚所需要的实质性能力提升。”他说，“作为这第一个倡议的一部分，它帮助我们建立区域复原力。这是第一次向澳大利亚提供这种技术。事实上，还有一个国家早在50年代末就获得了这种技术，那就是来自美国（帮助）的英国。正如华盛顿的总统已经非常清楚地表明，这是一次性的。这是一个非常特殊的安排，对澳大利亚非常重要。”

莫里森说，“当我们在2016年作出决定时，澳大利亚并不处于建造和运营一艘核动力潜艇的位置。这不在考虑之列。由于一系列的原因，它并不在桌面上。因此，我们作出的不继续建造‘攻击’级潜艇（Attack Class）并走这条路的决定，不是思想的改变，而是需求的改变。目标一直保持不变，澳大利亚人期望我作为总理，确保我们有最好的能力来保证他们的安全，并尽可能不受阻碍地追求这一目标。而这正是我所做的。”他说，“自2016年以来的发展，现在确实使核动力潜艇舰队成为澳大利亚的一个可行的选择，这也是我最初责成国防部长调查的内容。我们现在得到了美国和英国的支持和专业知识。下一代核动力潜艇将使用反应堆，在潜艇的生命周期内不需要补充燃料。”

莫里森说，“澳大利亚这里的民用核电能力不需要追求这种新能力。这些都是澳大利亚所拥有的技术和机会方面改变游戏规则的差异，但在我们地区的战略环境中也有改变游戏规则的发展，这些发展继续以甚至在五年前没有设想到的速度加快。”他说，“攻击类项目中必然会有合同门的存在。这些门的存在是有原因的。在你通过这些关口之前必须作出决定，因此，当我们正在寻找下一个关口时，我们已经决定不通过它作为攻击级项目的一部分，而是现在追求这条道路，使我们有更大的能力来满足战略需要。”

莫里森说，“我再次强调，这是关于推进器。这不是关于获得核武器。澳大利亚对这一点没有兴趣。没有这方面的计划，没有这方面的政策，没有这方面的考虑。这不在我们的议程上。我们将继续履行我们在《不扩散核武器条约》下的所有义务，正如我们在这次演习中的伙伴也将这样做。”他说，“为了确保达到严格的标准，一个新的多机构工作组已经成立，以管理我们通往核动力海上潜艇能力的途径。在未来的18个月里，该工作组将与我们的美国和英国伙伴合作，以确保支持核管理的全套要求，包括废物监管、培训设施、基地、劳动力和我们的森林结构都已到位。我们非常认真地对待这种核能力的管理责任。这是一个永久伙伴关系的永久责任。”

莫里森说，“在澳大利亚，我们并不是从一开始就这么做的。澳大利亚在卢卡斯高地拥有安全和可靠运行的核反应堆的悠久历史，离我在萨瑟兰郡的家并不太远。我们已经建立了世界一流的核安全和监管能力，此外，我们还拥有几十年安全运行和维持潜艇的经验。”他说，“我们对核动力潜艇技术的获取虽然将构成一套战略威慑能力的一部分。这并不是我们唯一要做的事情。我们的国防投资在未来只会增加。提升只会上升，不会回落。我们将不得不做更多。我们作为一个政府已经投入了更多。我们已经提前将我们的国防开支占我们经济的比例提高到了2%以上，我们将不得不继续向前推进，不仅仅是为了履行我们为发展这种核动力潜艇能力而作出的这些重大承诺，还有为确保我们保持澳大利亚人的安全以及我们在未来拥有一个稳定和安全的地区所必须的许多其他能力。”

莫里森说，“今天我宣布，除了作为2024年结构计划的一部分宣布的采购外，我们将加强我们的远程打击能力，包括将在澳大利亚皇家海军‘霍巴’特级驱逐舰上使用的‘战斧’巡航导弹，以及用于我们澳大利亚皇家空军能力的联合空对地对峙导弹（扩展范围）。国防部长和国防军总司令可以进一步谈论这些问题。这些能力将与我们计划中的澳大利亚‘柯林斯’级潜艇舰队的寿命延长相配合，我强调，这仍然是世界上最有能力的常规潜艇之一，并将加强我们在向核动力潜艇舰队过渡期间威慑和应对潜在安全挑战的能力。”

莫里森说，“正如我所指出的，我们将不会继续进行攻击级潜艇项目，并已向（法国）海军集团，当然也包括法国政府和马克龙总统告知这一决定。我想强调的是，法国仍然是太平洋地区一个非常重要的合作伙伴。世界上很少有其他国家，如果有的话，能像法国那样理解太平洋的重要性并一直致力于太平洋。这些是马克龙总统和我在许多场合讨论过的问题。我们对我们的太平洋大家庭有着深深的热情，对他们有着深深的承诺，我期待并希望看到我们继续下去，一旦我们退出对法国来说显然是一个非常困难和令人失望的决定。”

莫里森说，“我理解这一点。我尊重它。但作为一个总理，我必须作出符合澳大利亚国家安全利益的决定。我知道，法国也会这样做。而且我知道，最终，这将被理解，我们将能够继续为我们许多共同的目标和目的而合作，因为从根本上说，我们有相同的价值观，我们有相同的愿景。”他说，“我承认这一宣布将给目前受雇于‘攻击级’潜艇项目的人带来不确定性，包括在国防和工业领域。我知道，你们为实施攻击级计划作出了不懈的努力。在这样做的过程中，你们培养了一些最需要的技能，不仅是在这个国家，而且是在世界任何地方。在确保这种新能力方面，你们对澳大利亚的未来至关重要。”

莫里森说，“我们在你们身上所做的投资，以及我们对该项目与攻击班到现在所做的投资，是一项为我们在这个关键时刻作为一个国家向前迈进奠定基础的投资。由于政府承诺着手进行二战以来澳大利亚皇家海军最大规模的重建，对你们的技能有着前所未有的需求。我们需要你们。我们需要你们。我们仍然需要你们，我们将继续征召你们参与这一伟大的国家努力，以确保已经开发的技能与这一伟大的国家事业保持一致。”他说，“政府的关键国防优先事项之一是建立我们持续的海军造船计划。这当然会因这些决定而得到加强，并将得到‘AUKUS’伙伴关系的进一步支持，该伙伴关系将为未来提供更多的能力，其中一些甚至尚未想象到。”

问答环节中，记者提问说，“总理，如果中国把这看作是一种挑衅，核动力潜艇、巡航导弹、远程空中导弹；他们不会把这当作冷战类型的武器集结吗？你是否准备好接受来自中国的更多经济贸易制裁以回应此事，以及你是否寻求与习主席会面以解释这一切是怎么回事？”莫里森回答说，“这种接触已经与中国开始了，正如它与该地区许多国家一样，包括我们在日本和印度的四方安全对话机制伙伴。我昨晚与莫迪和菅义伟交谈。当然，我说我，我和阿德恩总理谈过。在我们讨论这些问题和与中国的接触时，我今天会有进一步的通话，并且公开邀请习主席和我讨论这些和许多其他事项。”

莫里森说，“这一直都在那里。澳大利亚仍然愿意讨论这些问题和所有对印太地区重要的问题。我相信并希望我们都有一个共同的目标，那就是建立一个和平的印度-太平洋，各国的主权和独立得到理解和尊重，并使他们自己的公民能够繁荣发展。”他说，“现在，这正是我们大家所希望的。各国从自己的战略利益出发作出决定，建立自己的国防能力，这并不是一件罕见的事情。中国作出了同样的决定，我们区域内的其他国家也是如此。因此，我不认为这应该被看作是非同寻常的或你所建议的术语。任何按照你所建议的方式作出的回应，我都不认为与澳大利亚所做的事情相一致。”

记者问，“总理，你要向法国海军集团支付多少赔偿，赔偿的美元数字是多少，如果你能为我们提供的话？你是否与马克龙总统谈过，如果是，他的反应是什么？然后，我想问你的另一件事是，如果你看一下北约，例如，第5条集体防御，它要求每个成员来对其他成员的防御性攻击。我们没有这样做，尽管现在在《澳新美安全条约》和‘AUKUS中’作出了所有的承诺，大量的美元进入。现在是美国、英国和我们作出（北约）第五条承诺的时候了吗？”

莫里森说，“我们对我们与美国和我们在该地区的许多其他伙伴的安排非常、非常满意。不，我们并不追求那些类型的安排。我们认为，《澳新美安全条约》和我们拥有的许多其他伙伴关系和协议符合我们的安全利益，并为我们提供了非常好的服务。而‘AUKUS’将其提升到一个全新的水平，一个全新的水平。因此，我们对这一举措给我们带来的结果感到非常满意。”莫里森说，“关于马克龙总统，他和我在6月底有一个非常长的晚餐约定和讨论，就在我与拜登总统和约翰逊总理在卡比斯湾会面后不久。他也在那里。因此，我们能够详细讨论印太地区的战略形势，以及澳大利亚的能力需求是什么。我能够非常清楚地说明，在常规潜艇能力是否能够解决这些问题方面存在着非常现实的问题。”

莫里森说，“因此，我非常清楚。我们一直在行动。正如我指示国防部长在我们与海军打交道时要完全真诚地行事。从来没有任何，从来没有任何确定性，认为这是一个漫长和艰苦的过程，它将导致我们现在的结果，并拥有这种能力。事实上，如果我们不能获得这种技术并拥有一支核动力潜艇舰队，那么‘攻击’级潜艇是我们能够利用的最好的常规潜艇。而且我们仍然持这种观点。如果你正在寻找一艘常规潜艇，如果这就是你所需要的，‘攻击’级是一艘伟大的潜艇，海军集团是一个提供这样一艘潜艇的伟大组织”。他说，“而法国政府对这一举措给予了巨大的支持。我非常感谢马克龙总统，因为他和我就这个项目进行了许多讨论，事实上我的前任也就这些问题进行了讨论。”

莫里森说，“所以，当然，他们很失望。我们已经能够直接向马克龙总统传达，我已经向他传达了这一决定，并且这一传达得到了跟进，昨晚国防部长和外交部长与他们的同行之间进行了电话讨论。当然，他们很失望。但我想说清楚。这绝不是以任何方式、形状或形式反映‘攻击’级潜艇、海军集团以及法国政府和实际上马克龙总统个人对这一项目的承诺。他们一直是良好的合作伙伴。这是关于我们的战略利益、我们的战略能力要求和一个变化的战略环境。而我们不得不作出这个决定。”

记者问，“我们将得到英国制造的‘机敏’级潜艇还是美国制造的‘弗吉尼亚’级潜艇？澳大利亚纳税人的一个预期成本是多少？”莫里森说，“好吧，我将请国防部长对我的回答进行补充。作为‘AUKUS’的第一项举措，我们已经同意做的是现在实施这个12到18个月的计划，寻找最有效的途径来为澳大利亚提供潜艇舰队。”记者问，“白宫官员介绍说，这艘核动力潜艇将使澳大利亚有能力在印度-太平洋安全方面发挥更高的水平，并增强美国的能力，你认为美国是否期望我们在该地区采取更积极的军事行动，情况是否如此？澳大利亚人是否应该期待对中国采取更多的军事行动，在应对安全威胁的变化方面可能会产生什么影响，我的意思是，不是针对中国，你认为这对南中国海的紧张局势也会产生什么影响？”

莫里森说，“好吧，澳大利亚将继续与我们在该地区的伙伴合作，就像我们长期以来所做的那样。显然，‘AUKUS’伙伴关系使我们能够为澳大利亚和我们的伙伴提供能力，使我们能够比现在做得更好。而这将有助于该地区的稳定。它实际上有助于一个安全的印度-太平洋，而且我认为其提供了一个更加自由和开放的印度-太平洋，无论是在南中国海还是其他地方。你看，这就是我们的目的。我们的目的是促进一个自由和开放的印度-太平洋，我们与所有寻求这一目的的人一起。”记者问，“我们是否期望从现在到这些潜艇交付的这段时间内，美国在该地区的存在得到加强？”

莫里森说，“这些是我们正在与美国和英国直接讨论的问题。它们也是我们正在与法国人讨论的事项。而且我希望我们继续与法国人讨论这些问题。你可以期待看到澳大利亚与越来越多的伙伴合作，但特别是与美国和英国合作，作为这一安排的结果，以确保我们在该地区满足我们的战略需求，并确保这些工作谨慎进行，并按照你所期待的所有常规协议和保护措施进行。”他说，“当我们进入最新的澳新会谈时，通常外交部长和国防部长会在这里与我一起宣布这样的消息，但他们已经在实地工作，在进入2021年澳新会谈时研究‘AUKUS’和它的直接影响。因此，简短的回答是，我们可以期待，是的，但我今天没有宣布与此有关的消息。如果有，那么显然我们会这么做。”