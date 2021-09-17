上合组织峰会再聚焦阿富汗 颁发伊朗未来成员票

上海合作组织今天在塔吉克斯坦杜尚别举行峰会，聚焦阿富汗议题。会议以视频方式举行。各国首脑会上讲话，多有不同侧重。今天的会议，决定吸收伊朗为该组织未来成员。

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据法新社说，俄罗斯总统普京周五说，由莫斯科和北京领导的上海合作组织（SCO）必须将自己强调是塔利班的合作伙伴，以便敦促塔利班履行打击 恐怖主义 的承诺。

该报道说，上海合作组织汇集了印度、中国、俄罗斯和几个中亚国家，其目的是为了制衡美国的影响力，即使其具体行动仍然有限。

普京通过视频参加了在塔吉克斯坦首都杜尚别举行的上海合作组织峰会，他说："重要的是调动该组织的潜力，以尽快促进与一个包容性的阿富汗间对话，并阻止来自该国的恐怖主义、毒品贩运和宗教极端主义的威胁。”

普京补充说："塔利班几乎控制了阿富汗的全部领土，必须鼓励阿富汗新当局履行他们的承诺，" 普京提到塔利班的"建立和平，使公共生活正常化并保证所有人的安全的承诺。

据该报道，中国领导人习近平也通过视频参加了峰会，他对普京的观点表示赞同，习近平呼吁 "鼓励阿富汗建立一个广泛和包容的政治框架"，"坚决打击一切形式的恐怖主义"，并与邻国和平共处。

法新社说，北京与阿富汗有着76公里长的边界。

塔吉克斯坦总统埃莫马利-拉赫蒙在峰会上呼吁建立 "围绕阿富汗的可靠安全带"，以防止 "恐怖组织 "的可能扩张。塔吉克斯坦与阿富汗有1,357公里的边界。

巴基斯坦总理伊姆兰-汗则赞扬了 "结束阿富汗40年战争的难得机会"，同时呼吁塔利班确保所有族裔群体在其政府中的存在。

据该报道，伊朗在周五的杜尚别峰会上被批准成为上海合作组织的未来成员，并宣布伊朗将在10月主办关于阿富汗问题的四方会议，有俄罗斯、伊朗、中国、巴基斯坦参加。

俄罗斯一直认为塔利班运动是恐怖主义，但多年来一直在与它进行对话。自塔利班掌权以来，莫斯科一直保持着和解的态度，因为塔利班承诺不允许 "恐怖 "组织在那里立足，不攻击他们的邻国，特别是俄罗斯的中亚盟友，并遏制海洛因和鸦片贸易。

据路透社今天引述中国官方消息，中国国家主席习近平周五表示，中国愿继续分享市场机遇，力争未来五年同上合组织国家累计贸易额实现2.3万亿美元目标，优化贸易结构，改善贸易平衡；各成员国应加强协作，推动阿富汗局势平稳过渡，引导阿富汗搭建广泛包容的政治架构，奉行稳健温和的内外政策。

新华社援引其视频出席上海合作组织成员国元首理事会第21次会议时称，要坚定制度自信，绝不接受“教师爷”般颐指气使的说教，坚定支持各国探索适合本国国情的发展道路和治理模式。要支持各自平稳推进国内选举等重要政治议程，绝不允许外部势力以任何借口干涉地区国家内政，把本国发展进步的前途命运牢牢掌握在自己手中。

据中国官方消息引述习近平，“一时强弱在于力，千秋胜负在于理，解决国际上的事情，不能从所谓‘实力地位’出发，推行霸权、霸道、霸凌，应该以联合国宪章宗旨和原则为遵循，坚持共商共建共享。”

据习近平称，阿富汗局势已经发生重大变化，外国军队撤出后，阿富汗历史翻开了新的一页，同时，阿富汗仍面临诸多艰巨任务，需要国际社会特别是地区国家支持和帮助。

习近平称，上合组织各国都处在发展关键阶段，应坚持开放合作导向，相互成就发展振兴的美好愿景。“我们要持续推进贸易和投资自由化便利化，保障人员、货物、资金、数据安全有序流动，打造数字经济、绿色能源、现代农业合作增长点。”

他强调，要践行真正的多边主义，反对打着所谓“规则”旗号破坏国际秩序、制造对抗和分裂的行径。要恪守互利共赢的合作观，拆除割裂贸易、投资、技术的高墙壁垒，营造包容普惠的发展前景。（完）

中国国家主席习近平周五就阿富汗问题建议称，推动阿富汗局势尽快平稳过渡，支持阿富汗国内各方通过对话协商早日达成包容性政治安排；敦促阿富汗有关方面坚决打击境内恐怖组织，采用标本兼治方法予以彻底根除，防止踞守阿富汗的恐怖势力为祸四方。

路透社引述央视新闻消息指，习近平会上说，“作为阿富汗困难局面的始作俑者，某些国家更应该吸取既往教训，对阿富汗未来发展承担应尽责任。”

习近平表示，要从理性务实角度出发，同阿富汗各方展开互动，引导推动阿富汗新的政权架构更加开放包容，奉行温和稳健的内外政策，同世界各国特别是周边邻国友好相处。习近平并强调，要在尊重阿富汗主权、独立、领土完整前提下，协助贯彻“阿人主导、阿人所有”的基本原则，让阿富汗各族人民自主掌握国家前途命运。