塔利班政府取消妇女部 新设美德促进和防止犯罪部

阿富汗塔利班似乎关闭了妇女事务部，取而代之的是美德促进和预防部，该部在20年前首次执政期间因推行原教旨主义而令人恐惧。据法新社说，促进道德和防止罪恶部的官员称有权鞭打单独行走的妇女。该部还负责严格执行对伊斯兰教的其他严格解释，如参加祈祷的义务和禁止男人刮胡子。

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据法新社说，人们看到工人们在首都的前妇女事务大楼前为美德促进和防止犯罪部竖起了一个标牌。

在过去24小时里，阿富汗社交媒体上出现了几个帖子，显示该部的女性雇员在大楼外抗议，因为她们声称失去了工作。

周五，没有塔利班官员回应法新社关于对此案进行评论的请求。

尽管塔利班坚称他们将以比1996-2001年更温和的方式进行治理统治，但他们并不允许大多数妇女重返工作岗位。他们引入了关于妇女可以穿什么样的衣服罩物上大学的规则。

该报道说，在两星期前宣布的塔利班新政府中，没有妇女担任部长。

尽管仍然被边缘化，但在过去的20年里，阿富汗妇女已经获得了基本的权利，尤其是在城市，成为了议员、法官、飞行员和警察。其中数十万人已经进入劳动力市场，尽管通常是出于生活需要，因为许多妇女已经丧偶，或正在抚养经过20年冲突而现在成为残疾人的丈夫。

据该报道，但自8月15日重新掌权以来，塔利班没有表现出保证他们权利的意愿。伊斯兰主义者声称，为了自身的安全，妇女被命令呆在家里，但一旦有了适当的隔离措施，就会被允许工作。

在塔利班统治初期，妇女基本上被排除在公共生活之外。他们只有在监护人的陪同下才能离开自己的家。

据法新社说，促进道德和防止罪恶部的官员称有权鞭打单独行走的妇女。该部还负责严格执行对伊斯兰教的其他严格解释，如参加祈祷的义务和禁止男人刮胡子。