“奥库斯”联盟：中国有何反应？

全球媒体聚焦澳大利亚将在美、英帮助下获得“建造核潜艇能力”的新闻。中国谴责“冷战思维”。9月18日，环球网刊文指出：AUKUS是继七国集团、“五眼联盟”、“四边机制”等“小圈子”后，美国主导的又一个封闭、排他性的“小圈子”。法国《回声报》18日刊登多玛-蓬蒂罗利(Thomas Pontiroli)刊出的文章，批评法国政界和媒体关注的只是丢失巨额合同，而没有看到美英在印太地区战略联盟的转变。

广告 继续浏览后续

文章引述英国首相国家安全顾问斯蒂芬-洛夫格罗夫(Stephen Lovegrove)对新的三边安全伙伴关系机制（AUKUS）的形容。他表示：“这当然是60年来全球展示实力最重要的合作。”

多玛-蓬蒂罗利分析澳大利亚、英国和美国为此都有各自的盘算。他写道：澳大利亚近几年和中国紧张关系有所加剧。2013年的新丝绸之路以来，中国在印太地区的影响力不断加剧。澳大利亚试图钳制中国。2015年，澳大利亚就想把达尔文港口租赁给中国岚桥集团(Landbrige)。而美国在达尔文港设有海军基地。澳大利亚国防部长彼得-达顿(Peter Dutton)曾向《悉尼先驱晨报》确认，有关部门就向中方租赁达尔文港一事进行复核。供澳大利亚皇家海军和美国海军陆战队运营的第二个港口修建计划正在悄悄展开。

法国学者认为，面对中国，新的三边安全伙伴关系机制（AUKUS）是要重新掌控印太地区。2020年6月，澳大利亚总理莫里森宣布，在未来10年耗资2700亿美金升级国防，包括扩大其海军打击能力。

英国脱欧之后希望在国际舞台上重新找回自己的位置。澳美同盟70年；英国在历史上就紧随美国。英国首相约翰逊在2016年时也曾提出过脱欧后的“全球化英国”。而AUKUS三国军事伙伴关系是落实他新战略。

美国是这个联盟的基石。“奥库斯”联盟展示了对抗中国的决心，它建立起一个新轴心。“奥库斯”就是在对抗中国新丝绸之路。美国国内对拜登重新回归老盟国感到欣慰。在特朗普执政期间忽略了这一点。美国阿富汗撤军溃败之后，有了全球战略重心转移到印太地区的考量受到了民主和共和两党的支持。

把法国从印太战略中排挤出去的做法让法国人很难消化。2022年上半年法国将担任欧盟轮值主席国。法国学者表示：法国如想希望保持住自己的地位，在担任欧盟轮值主席国时应拿出一张王牌。制定一个欧洲应对中美的第三条路。

那中国对此的反应有如何呢？

法国学者写道：中国媒体没有指名道姓地指某个国家或某个国家的领导人，但它非常清楚“奥库斯”联盟针对的不是别的国家，而就是中国。针对美国、英国和澳大利亚开展核潜艇合作，中国外交部新闻发言人赵立坚周四表示，这严重破坏地区和平稳定，加剧军备竞赛，损害国际核不扩散努力。

他在外交部例行新闻发布会上称，美国向澳大利亚出口高度敏感的核潜艇技术，“再次证明他们将核出口作为地缘政治博弈的工具，采取双重标准，这是极其不负责任的行径。”中国希望一些国家摒弃陈旧的冷战零和思维和狭隘的地缘政治观念。

三个重要盟友背叛自己的感觉是法国从没有尝受过的滋味。一些外交家认为，欧洲人该是和盎格鲁-撒克逊盟友之间“脱钩”的时候了！但这种分裂有利于北京当局，中国人也常说“分而治之”。

在欧洲层面，虽然法英军事合作不应该受到英国退欧的影响，但 Aukus 联盟标志着伦敦开始疏远欧洲国家。希腊、葡萄牙、意大利等欧洲国家与中国比较接近；而英国对中国日益增长的怀疑态度和这些国家的距离拉开了。

法国自2010年3月和英国签署了《兰开斯特协定》(The...Lancaster...House...Treaties)。英国由此专注于与法国在常规和核防领域共同建立强大的、严格的双边关系。那么，“奥库斯”联盟会不会影响法国和英国的军事合作呢？按照英国首相约翰逊的表态是和以前一样。约翰逊曾表示：我向法方保证，《兰开斯特协定》“坚如磐石”。