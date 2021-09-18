日媒：美英澳对中国施展罕见战术

美国、英国、澳大利亚建立新的安全保障框架“AUKUS”。在无核武器国家导入核动力潜艇的罕见战术也体现了美国拜登政府急于强化对华包围网的焦躁。有人强烈担心这将成为提倡和平利用核能的《不扩散核武器条约》（NPT）体制的“漏洞”（美专家语），中国迅速作出反应。对新一轮军备竞赛的忧虑也加剧。

广告 继续浏览后续

据共同社聚焦美英澳对华施展罕见战术，分析称恐成核不扩散漏洞。

面对担心与批评，美国总统拜登解释，“希望明确一下。不是核武装的潜艇。是使用核反应堆作为动力源的常规武器的潜艇。” 拜登在15日发表消息时强调导入核潜艇将完全遵守NPT。

NPT在承认美英法中俄5国拥有核武器的基础上，规定要防止核扩散。美卡内基国际和平研究院高级研究员詹姆斯·阿克顿敲响警钟称：“（导入核潜艇）是重大的错误。作为全球核不扩散体制的严重漏洞，恐怕会遭其他国家恶意利用。”

虽然美政府高官主张称仅是作为“动力源”使用核能，但潜艇显然具有军事目的。美国极力避免给外界造成与NPT抵触的印象，是为了不让开发核与导弹的朝鲜有可乘之机。

苦于应对新冠疫情的拜登政府因从阿富汗撤军而引发混乱，处于“完全没有余力处理其他事务”（政府相关人士语）的状态。似乎也有意通过大肆宣传对华包围网以转移批评的矛头。

据该报道，英国作为退出欧盟（EU）后的新外交战略，加强与影响力上升的中国对抗的姿态，提出向印度太平洋地区“倾斜”。派出最尖端航母“伊丽莎白女王”号，本月上旬还在日本靠港。英国政府15日强调AUKUS的意义称：“基于共同的利益和价值观，将促进印度太平洋的稳定。”

澳大利亚为何需要核潜艇？对立的中国施压限于煤炭进口管制和葡萄酒制裁关税等经济领域，澳方似乎有意对中方进一步施压进行牵制。

澳大利亚广播公司(ABC)网站刊文指出，中国不仅能在推进军事基地化的南海实施“秘密行动”，还能以某种形式将派遣核潜艇公之于众“特意展现存在感”。但也有意见担心中国若做出过度反应，南海周边军备竞赛或将加速。

据共同社说，不仅是核武器，澳总理莫里森还否定了用于核电站。AUKUS尚未获得澳议会的批准，反核团体强烈批评这是“偷袭”。活动家Jim Green指出，没有核能专业知识就要跳级拥有核潜艇“存在严重的安全问题”。