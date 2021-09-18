Quad峰会四国领袖将同意 建构安全半导体供应链

日本经济闻新18日引述联合声明草案报导，美国总统拜登下周将举办由日本、印度和澳洲领袖共同参与的四方安全对话（Quad）实体峰会，届时美、日、印度和澳洲领袖将会同意采取措施，建构安全半导体供应链。

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美国总统拜登24日将主持四方安全对话领袖亲自与会的首次高峰会，成立四方安全对话是要加强美、日、印、澳合作，在印太地区抗衡越来越独断专行的中国。届时日本首相菅义伟、澳洲总理莫里森（Scott Morrison）和印度总理莫迪莫迪（Narendra Modi）将共同参与。

日经报导称，联合声明草案表示，为了创设强健供应链，四国将会确认它们的半导体供应能力并找出弱点，日经未交代如何取得联合声明草案。

联合声明也表示，使用先进技术的共同原则，应该以尊重人权为基础。联合声明草案未点名中国，但此举旨在阻止中国利用先进技术维繫专制政权的作法扩散至全球其他地区。

美国和中国在广泛议题上爆发争执，包括贸易和科技领域，拜登今年4月曾表示，美国和盟邦日本将会共同投资诸如5G和半导体供应链等领域。

四国领袖可望确认，“为硬体、软体和服务打造坚韧、多元且安全技术供应链，攸关四国的共同国家利益”。联合声明草案也为技术发展设定共同原则，明言“技术的设计、发展、治理和应用，应该由我们共享的民主价值以及尊重普世人权来形塑”。

联合声明草案未提及中国，是顾虑到印度希望保持它的不结盟地位以及避免与特定国家推动合作。但联合声明草案强调，“非法转移或窃取技术是会动摇全球技术发展根基的共同挑战，必须加以解决”，显然是在指中国涉嫌盗用技术。

Quad表示，它希望这些技术发展原则将会“引导不仅此区域而且是全世界，迈向负责、开放且高水准创新”，呼吁国际社会广泛采用相同原则。