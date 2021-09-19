美国务院证实 又有三十多美国人撤离阿富汗

一些乘客在阿富汗喀布尔的机场正登上飞往卡塔尔的飞机 2021年9月10日

美国国务院9月18日宣布，又有三十多名美国人乘坐包机撤离了阿富汗。国务院发言人内德‧普赖斯（Ned Price）周六发表声明证实，卡塔尔航空（Qatar Airways）公司的一架包机周五已经从阿富汗喀布尔起飞，机上载有28名美国公民和7名合法的美国永久公民。

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普赖斯在声明中代表美国政府感谢卡塔尔当局继续在撤离问题上与美国合作，同时也表示，美国国务院将继续帮助美国公民和与美国政府有密切关系的阿富汗人离开阿富汗。

声明最后表示，国际社会欢迎塔利班在这些航班问题上进行的合作，美国政府将继续参与，使美国公民和阿富汗人享有充分的行动自由。

这是美国在撤出仍留在阿富汗的大约一百名美国人的行动上取得的又一重大进展。在美军8月31日完全撤出阿富汗后，美国政府曾经表示，还有一、二百名美国人没有离开阿富汗。

美国阿富汗问题特使扎尔梅·哈利勒扎德（Zalmay Khalilzad）上周五在推特上表示，有更多美国人乘坐卡塔尔航空的飞机离开了阿富汗，但他没有提到具体人数。

据《国会山报》（The Hill）报导，美国政府没有具体说明仍有多少美国公民希望能离开阿富汗，但官员们表示，大约有一百人。

白宫9月10日表示，当天有21名美国人撤离了阿富汗，其中19人乘坐卡塔尔航空的班机，另外2名公民与11名美国永久居民则通过陆路旅行离开了阿富汗。

美军全部撤出阿富汗后，比较大的一次撤离美国人及他国人员的行动发生在9月9日。在有的包机已经等待了超过一周后，塔利班最终允许二百名外国人乘坐包机离开了阿富汗。