日本新冠感染者骤减 考虑全面解除紧急事态宣言

目前，日本政府已开始考虑解除向19个都道府县发布的紧急事态宣言，因为新冠新增感染者正在急遽减少。

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菅义伟首相将于28日根据相关大臣和专家的意见做出最终决定。

据多位政府官员透露，全国新冠病毒新增感染人数正在下降，因此政府开始研究向东京等19个都道府县发布紧急事态宣言将在9月30日到预定的期限后不再延长，全面解除。

20日，日本确诊新型冠状病毒的新增感染者为2224人，这是自7月19日以来，全国新增感染者首次跌破3000人，而东京新增感染者为302人，自7月5日以来首次跌破500人，较前一周同一天的13日（611人）几乎减半。 由于高传染性德尔塔毒株的影响，全国每天新增感染人数一时超过25,000人。

一位政府官员表示，由于全国新感染人数正在下降，现在正在“讨论是完全取消紧急事态宣言还是一些地区转向蔓延防止重点地区。”

内阁官房长官加藤胜信在21日的记者会见中指出：在解除紧急事态宣言后，是否还会进入防止蔓延等重点措施地区，要根据具体情况做具体分析。

也有一些政府官员指出，“需要谨慎，因为冲绳每10万人口中的新感染人数比例仍然很高。”“有必要看看从18日起三连休的外出人数增加了多少。”表示政府将根据情况的发展谨慎研究。

加藤胜信还在21日在记者会上正式宣布，菅义伟将于23日至26日访问美国。他将出席24日在首都华盛顿召开的日美及澳大利亚、印度的四国首脑会议。与美总统拜登等各国首脑的单独会谈也正在协调之中。

政府计划在菅义伟首相26日访美归来后作出最终决定，并将于28日召开的新冠传染症对策本部会议上做出正式决定，此后菅义伟首相将举行新闻发布会。