日本外相表示欢迎台湾加入TPP

23日，台湾政府正式宣布申请加入跨太平洋伙伴关系协定（TPP）。正在美国访问的日本外相茂木敏充表示，欢迎台湾申请加入TPP。

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茂木外相表示：“此次台湾申请加入TPP，我国对此表示欢迎。”

茂木指出：将基于战略的观点和民众的理解加以对应。” 茂木是在纽约在线回答记者们的提问时说这番话的，而对于16日申请加入TPP的中国，茂木和其他与TPP相关日本政府阁僚充满了警戒，并没有表示欢迎。内阁官房长官加藤胜信17日上午在记者会上在谈及中国正式申请加入TPP时指出：将与参加国合作谨慎对应。

茂木评价台湾是“极其重要的伙伴”，经济关系密切，与日本共享法治等基本价值观。 同时，他表示，“TPP在市场准入和规则方面有高层次的内容和要求，台湾是否完全准备好去满足这些要求，我们有必要认真审视。”

另一方面，中国大陆强烈批判台湾的动向。

预计未来中方将加大对台的批判和施压力度，大陆与台湾的关系出现了新的火种。

台湾当局在23日记者会上表示：“我们可以与日本合作的领域很多”，并强调了与日本的密切关系。行政院政务委员兼经贸谈判办公室总谈判代表邓振中说：对于台湾来说，这是自从加入世贸组织（WTO）以来的新的机会。

16日先于台湾申请入会的中国坚持“一个中国”原则，视台湾为领土，反对台湾入会，而邓振中解释说，该申请与中国的申请没有直接关系。同时他指出，“如果中国先加入，台湾的加入就有风险，”台湾对中国大陆抱有警戒感。