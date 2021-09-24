布林肯参加东盟外长会：美国今秋将公布新的全面印太战略

美国国务卿布林肯（Antony Blinken）9月23日与东盟国家外长举行了视频会议。布林肯会前在发言时表示，今年秋天，美国将发布新的全面印太战略。他强调，“即使我们在世界其他地方面临挑战，美国对东盟的承诺仍然是强有力的。”

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布林肯发言说，“感谢大家愿意在短时间内以这种混合形式开会。很高兴在纽约这里看到同事们，也很高兴在屏幕上看到你们所有人；并非常感谢文莱外长艾瑞万担任主席，感谢（印度尼西亚）蕾特诺外长今天与我们共同主持这次会议。”

布林肯说，“在开始今天的谈话之前，我只想感谢在座的许多国家，感谢你们为阿富汗的疏散和重新安置工作提供的帮助。我们感谢这种伙伴关系，特别是感谢所有谴责暴力、呼吁寻求离开的人安全通行的国家。”

布林肯说，“即使我们在世界其他地区面临挑战，美国对东盟的承诺仍然坚定。东盟是印太地区架构的核心，它对我们自身的稳定、经济机会和基于规则的国际秩序的愿景至关重要。”他说，“我们继续支持《东盟印太展望》。我们认为我们对东盟的支持非常符合《东盟印太展望》的四个优先合作领域。”

布林肯说，“今年秋天，美国将发布我们新的、全面的印度-太平洋战略。它建立在我们对一个自由、开放、相互联系、有复原力和安全的地区的共同愿景之上。与东盟的展望类似，它将反映东南亚对印太地区的重要性，以及东盟在决定该地区未来方面所发挥的关键作用。”

美国常务副国务卿温迪·谢尔曼（Wendy Sherman）当天还与来自孟加拉国、不丹、马尔代夫、尼泊尔和斯里兰卡的代表举行了会谈。她在推特上写道，“美国与南亚的伙伴关系对我们各国人民和印太地区的繁荣和安全至关重要。”

谢尔曼称，“今天，我们讨论了我们如何能够集体推进共同的民主原则并应对全球挑战，包括新冠病毒、经济复苏和气候变化。我期待着未来的磋商和深化我们的伙伴关系。”