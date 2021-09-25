四方安全对话领导人联合声明：我们的共同未来将在印度-太平洋书写

四方安全对话（Qaud）首次领导人面对面峰会9月24日在位于美国首都华盛顿的白宫东厢举行。美国总统拜登（Joe Biden）、印度总理莫迪（Narendra Modi）、澳大利亚总理莫里森（Scott Morrison ）和日本首相菅义伟及高级官员团队参加了当天的会议。

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会后，四国首脑发表联合声明称，“我们，澳大利亚、印度、日本和美国的领导人，今天首次以‘四方安全对话’的名义召开会议。在这个历史性的时刻，我们再次承诺我们的伙伴关系，以及作为我们共同安全和繁荣基石的区域--自由和开放的印度-太平洋，它也是包容和具有韧性的。”声明称，“自我们上次会议以来，仅仅过去了6个月。自3月以来，新冠病毒大流行已造成持续的全球痛苦；气候危机已加速；区域安全已变得越来越复杂，对我们所有国家的单独和共同的考验。然而，我们的合作仍然是坚定不移的。”

声明称，“四方安全对话峰会是一个机会，让我们自己和世界重新关注印度-太平洋，关注我们希望实现的愿景。我们一起再次承诺促进自由、开放、基于规则的秩序，植根于国际法，不畏惧胁迫，以促进印度-太平洋及其他地区的安全和繁荣。” 声明称，“我们支持法治、航行和飞越自由、和平解决争端、民主价值观和国家的领土完整。我们承诺共同合作并与一系列伙伴合作。我们重申，我们坚决支持东盟的团结和中心地位，支持《东盟印太展望》，并强调我们致力于以实际和包容的方式与东盟及其成员国--印太地区的核心合作。我们也欢迎2021年9月欧盟（发布的）在印太地区的合作战略。”

声明称，“自我们第一次会议以来，我们在应对世界上一些最紧迫的挑战方面取得了相当大的进展：新冠病毒大流行、气候危机以及关键和新兴技术。”

声明称，“我们在应对新冠病毒和救援方面的合作，标志着四方安全对话的一个历史性新重点。我们发起了由我们各自政府的顶级专家组成的四方安全对话疫苗专家组，负责建立强有力的联系，并更好地调整我们的计划，以支持印度-太平洋的卫生安全和新冠病毒应对措施。”

声明称，“在此过程中，我们分享了对该大流行病状况的评估，并调整了我们的抗击努力，加强了在该地区缓解新冠病毒的共同外交原则，并与包括‘新冠疫苗全球取得机制’（COVAX）设施在内的多边努力密切协作，积极改善我们在支持安全、有效、有质量保障的疫苗生产和公平获取方面的协调工作。除了通过COVAX资助的剂量外，澳大利亚、印度、日本和美国已承诺在全球范围内捐赠超过12亿剂量的安全有效的新冠病毒疫苗。而迄今为止，作为这些承诺的一部分，我们已经向印太地区的国家提供了近7900万剂安全、有效和有质量保证的疫苗。”

声明称，“由于四方安全对话疫苗合作伙伴关系为提高（印度药企Biological E LTD）生物E有限公司的制造能力提供了资金，印度的额外生产将在今年晚些时候投入使用。根据我们3月份的声明，并认识到全球供应缺口的持续存在，我们将确保这一扩大的生产为印度-太平洋和世界出口，我们将与关键的多边倡议，如COVAX设施协调，为低收入和中等收入国家采购经过验证的安全、有效和有质量保障的新冠病毒疫苗。我们也认识到开放和安全的供应链对疫苗生产的重要性。”

声明称，“尽管整个地区和世界经历了数月的大流行病困境，但我们迄今已取得了很大成就。四方安全对话领导人欢迎生物E有限公司在2022年底前生产至少10亿支安全有效的新冠病毒疫苗，包括通过我们的四方安全对话投资。”声明称，“今天，我们自豪地宣布向这一供应迈出了第一步，这将立即帮助印太地区和全世界结束这一大流行病。四方安全对话还欢迎印度宣布从2021年10月开始恢复出口安全有效的新冠病毒疫苗，包括向COVAX出口。”

声明称，“日本将继续通过33亿美元的新冠病毒危机应对紧急支持贷款，帮助区域合作伙伴购买疫苗。澳大利亚将提供2.12亿美元的赠款援助，用于为东南亚和太平洋地区购买疫苗。此外，澳大利亚将拨款2.19亿美元，用于支持最后一英里的疫苗推广，并牵头协调四方安全对话在这些地区的最后一英里交付工作。”

声明称，“我们还将加强我们在临床试验和基因组监测领域的科技（S&T）合作，以便我们能够加快努力，结束这种大流行病并建立更好的健康安全。我们致力于围绕共同的全球目标进行调整，以帮助世界接种疫苗，现在拯救生命，并建设得更好，包括通过加强全球卫生安全融资和政治领导。 我们各国还将在2022年进行一次联合大流行病准备工作的桌面或演习。”

声明称，“我们已经联合起来应对气候危机，必须以它所要求的紧迫性来解决这一问题。四方安全对话国家将共同努力，保持与巴黎相一致的温度限制，并将努力将其限制在比工业化前水平高出1.5℃。为此，四方安全对话国家打算在第二十六届联合国气候变化大会（COP26）之前更新或传达雄心勃勃的国家自主贡献，并欢迎那些已经这样做的国家。四方安全对话国家还将协调他们的外交活动，以提高全球的雄心，包括与印太地区的主要利益相关者联系。”

声明称，“我们的工作分为三个主题领域：气候雄心，清洁能源的创新和部署，以及气候适应、复原力和准备，目的是在2020年代加强行动，为到2050年最好实现全球净零排放的目标做出贡献，并考虑到国家情况。我们正在开展适合本国国情的部门去碳化工作，包括旨在实现航运和港口业务去碳化以及部署清洁氢气技术的工作。我们将合作建立负责任和有弹性的清洁能源供应链，并将加强抗灾基础设施联盟和气候信息系统。四方安全对话国家将共同努力，争取在COP26和20国集团会议上取得成功，坚持这一时刻所需的气候雄心和创新水平。”

声明称，“我们在关键技术和新兴技术方面建立了合作，以确保技术的设计、开发、管理和使用方式是由我们的共同价值观和对普遍人权的尊重所决定的。我们与业界合作，正在推进安全、开放和透明的5G和5G以外网络的部署，并与一系列伙伴合作，促进创新，推广值得信赖的供应商和方法，如‘开放无线接入网’（Open RAN）。 认识到政府在促进5G多样化的有利环境方面的作用，我们将共同促进公私合作，并在2022年展示基于标准的开放技术的可扩展性和网络安全。”

声明称，“关于技术标准的制定，我们将建立特定部门的联络小组，以促进开放、包容、私营部门主导、多方利益相关者和基于共识的方法。我们还将在国际电信联盟等多边标准化组织中进行协调和合作。我们正在绘制包括半导体在内的关键技术和材料的供应链图，并申明我们对有弹性、多样化和安全的关键技术供应链的积极承诺，同时认识到政府支持措施和透明及市场导向政策的重要性”。声明续指，“我们正在监测未来关键和新兴技术的趋势，首先是生物技术，并确定相关的合作机会。我们今天还推出了关于技术设计、开发、治理和使用的四项原则，我们希望这些原则不仅能指导本地区，而且能指导全世界实现负责任的、开放的、高标准的创新。”

声明称，“展望未来，我们不仅将深化我们在这些关键领域的合作，而且将把它扩大到新领域。在我们每个区域基础设施努力的基础上，我们正在发起一个新的四方安全对话基础设施伙伴关系。作为一个四方安全对话集团，我们将定期举行会议，协调我们的努力，绘制该地区的基础设施需求，并协调区域需求和机会”。

声明补充说，“我们将合作提供技术援助，用评估工具赋予区域合作伙伴权力，并将促进可持续的基础设施发展。我们支持七国集团在基础设施方面的努力，并期待着与志同道合的伙伴，包括与欧盟合作。我们再次确认20国集团的优质基础设施投资原则，并将重振我们的努力，在印度-太平洋提供高标准的基础设施。我们重申对继续参与蓝点网络的兴趣。我们强调支持符合主要债权国国际规则和标准的公开、公平和透明的借贷做法的重要性，包括债务可持续性和问责制，并呼吁所有债权人遵守这些规则和标准。”

声明称，“今天，我们开始在网络空间进行新的合作，并承诺共同努力打击网络威胁，促进复原力，并保护我们的关键基础设施。在空间方面，我们将确定新的合作机会，并为和平目的分享卫星数据，如监测气候变化、灾害应对和准备、海洋和海洋资源的可持续利用，以及应对共同领域的挑战。我们还将就确保可持续利用外层空间的规则、规范、准则和原则进行磋商。”

声明称，“我们很自豪地开启了教育和人与人之间合作的新篇章，因为我们启动了 ‘四方安全对话奖学金’。在慈善机构施密特基金会（Schmidt Futures）的管理下，在埃森哲、黑石、波音、谷歌、万事达和西部数据公司们的慷慨支持下，这一试点奖学金计划将为我们四个国家的顶尖科学、技术、工程和数学研究生提供100个研究生奖学金。通过‘四方安全对话奖学金’，我们的下一代STEM（科学、技术、工程和数学）人才将准备好带领四方安全对话（成员国）和其他志同道合的伙伴走向创新，塑造我们共同的未来。”

声明称，“在南亚，我们将密切协调我们对阿富汗的外交、经济和人权政策，并将根据联合国安理会第2593号决议，在未来几个月内深化我们的反恐和人道主义合作。我们重申，阿富汗领土不应被用来威胁或攻击任何国家，也不应被用来庇护或训练恐怖分子，或计划或资助恐怖行为，并重申在阿富汗打击恐怖主义的重要性。”声明补充说，“我们谴责使用恐怖主义代理人，并强调必须拒绝向恐怖主义团体提供任何后勤、财政或军事支持，这些支持可用于发动或策划恐怖袭击，包括跨界袭击。我们共同支持阿富汗国民，并呼吁塔利班向任何希望离开阿富汗的人提供安全通道，并确保所有阿富汗人，包括妇女、儿童和少数民族的人权得到尊重。”

声明称，“我们还认识到，我们的共同未来将在印度-太平洋书写，我们将加倍努力，确保四方安全对话成为促进地区和平、稳定、安全和繁荣的力量。”声明表示，“为此，我们将继续倡导遵守国际法，特别是《联合国海洋法公约》（UNCLOS）中所反映的国际法，以应对基于规则的海洋秩序所面临的挑战，包括在东中国海和南中国海。我们申明，我们支持小岛屿国家，特别是太平洋地区的小岛屿国家，以增强他们的经济和环境的复原力。我们将继续协助太平洋岛国应对新冠病毒对健康和经济的影响，以及高质量、可持续的基础设施，并协助合作伙伴减轻和适应气候变化的影响，这对太平洋地区构成特别严重的挑战。”

声明称，“我们重申我们对根据联合国安理会决议实现朝鲜完全无核化的承诺，同时确认有必要立即解决日本被绑架者的问题。我们敦促朝鲜遵守其联合国义务，不要进行挑衅。我们还呼吁朝鲜进行实质性对话。”声明称，“我们致力于在印度-太平洋和其他地区建立民主的复原力。我们继续呼吁结束缅甸的暴力，释放所有被拘留的政治犯，包括外国人，参与建设性的对话，并早日恢复民主。我们进一步呼吁紧急落实东盟五点共识。我们将深化我们在多边机构的合作，包括在联合国的合作，加强我们共同的优先事项，增强多边体系本身的复原力。我们将单独和共同应对我们这个时代的挑战，确保本地区保持包容、开放，并受普遍规则和规范的约束。”

声明称，“我们将继续建立合作的习惯；我们的领导人和外交部长将每年举行会议，我们的高级官员将定期举行会议。我们的工作小组将继续其稳定的节奏，以产生必要的合作，建立一个更强大的地区。”四国领导人最后表示，“在这个考验我们所有人的时刻，我们对实现一个自由和开放的印度-太平洋的承诺是坚定的，我们对这种伙伴关系的愿景仍然是雄心勃勃和意义深远的。通过坚定的合作，我们一起迎接这一时刻。”