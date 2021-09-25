日本31所已经实施或正在考虑更严格的关于研究尖端技术的留学生出身组织相关的身份审查。考虑到奉行民间技术应用于军事的“军民融合”的中国，有观点认为可转用于军事的尖端技术可能会通过留学生外流。随着日本政府加强管理，大学方面也将不得不做出应对。

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据共同社报道称，日本31所大学对留学生加强审查以防止技术外流。23日获悉，一项对被指参与中国人民解放军武器研发的中国大学签订学术协议及外国留学生较多的日本国公私立大学为对象实施的调查结果显示，作答的56所大学中，有31所已经实施或正在考虑更严格的关于研究尖端技术的留学生出身组织相关的身份审查。考虑到奉行民间技术应用于军事的“军民融合”的中国，有观点认为可转用于军事的尖端技术可能会通过留学生外流。随着日本政府加强管理，大学方面也将不得不做出应对。

不过，对于签署不将受管制技术带出日本的保证书等回国时的确认工作，只有占4成的24所大学表示实施或考虑。确认是否有外国资金支援的大学也很少，凸显出日本对技术外流风险缺乏有效对策的现状。

该报道称，在美中对立激化的背景下，日本政府6月宣布加强对尖端技术的出口管理，对大学向接受外国政府研究资金等受特定国家影响的留学生等提供技术的情况，将采取经济产业相许可制。

调查对象为日本的67所大学，包括与被称为“国防七子”的中国7所开展军事相关技术研究的大学签订交流协议和设有汉语教育机构“孔子学院”的大学，以及截至去年5月留学生人数排名前30的大学。其中56所作答。调查在原则上不公开各大学回答内容的条件下实施。

许多大学过去仅仅让留学生申报其最终学历，调查显示有过半数的31所大学已经或考虑加强对过去学历、工作履历等身份审查。有10所大学询问留学生是否有意入职军事相关组织，14所确认外国机构的资金支援内容。

设想针对参加中国人才引进“千人计划”的学者，日本政府也在敦促掌握日本学者参与海外联合研究的状况。调查显示，仅有不到3成的16所大学就联合研究建立详细申报制度。关于美国以被用于中国政治宣传为由加强监视的孔子学院，日本有14所大学开设。有1所大学表示考虑调整运营体制。

据共同社说，日本国内截至去年5月的留学生人数约为28万人。从国籍来看中国最多，占到总数的逾4成。