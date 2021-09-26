反抗塔利班 阿富汗妇女在社交网络展晒五颜六色艳丽裙子

当身在美国的巴哈尔-贾拉里看到喀布尔支持塔利班的集会上示威的妇女戴面纱的图像时，她决定发起一项运动，以提高人们对阿富汗传统服饰的认识，这些服饰明亮而充满生机。在她的带动下，许多阿富汗妇女在网上发布了自己穿着绿色、黄色、橙色和红色等鲜艳的多色衣服的照片，在社交网络上展示着阿富汗著名的纺织与刺绣。这个运动取名为“不要触动我的衣饰”。

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据法新社今天报道称，这位出生在阿富汗的学者巴哈尔-贾拉里(Bahar Jalali)在社交媒体上发起了#DoNotTouchMyClothes标签，以抗议塔利班对阿富汗女学生强迫穿戴黑色全脸面纱。她说，"我非常担心世界会认为这些妇女在喀布尔穿的衣服就是阿富汗的传统服装。" 巴哈尔-贾拉里在美国马里兰州格伦伍德的家中告诉法新社，她指的是本月初的抗议活动。

据巴哈尔-贾拉里说，"阿富汗妇女不穿这样的衣服。”她在推特上补充说："阿富汗妇女穿着五颜六色的裙子，我们已经向世界展示了这些裙子。”

在她的带动下，许多阿富汗妇女在网上发布了自己穿着绿色、黄色、橙色和红色等鲜艳的多色衣服的照片，在社交网络上充斥着他们国家著名的纺织刺绣。

46岁的巴哈尔-贾拉利从小就移民到了美国。她于2009年回到阿富汗，在喀布尔的美国大学教授历史和性别研究，这是阿富汗的第一个此类课程。她现在是马里兰州洛约拉大学的一名教授。她坚持认为，"我希望这些五颜六色的裙子能让面纱的黑色黯然失色"，"我希望人们能记住他们是（......）阿富汗文化的代表"。

巴哈尔-贾拉里现在担心她以前的学生被困在阿富汗，其中许多人都担心他们的生命安全。据巴哈尔-贾拉里说，"我的学生对性别平等充满热情，无论他们是男性还是女性。” 她说："所以我真的不知道这新的一代人，他们从未在塔利班统治下生活过，他们在一个开放和自由的社会中长大，将如何适应这个黑暗的时代。”但也正是因为这些年轻人已经尝到了自由的滋味，贾拉里认为阿富汗的新主人会在他们的道路上碰到障碍。

据巴哈尔-贾拉里认为，阿富汗社会与上次塔利班统治国家时的情况不同。她说："许多妇女谋生，是一家之主。”而且巴哈尔-贾拉里认为："塔利班要想像以前那样将这种铁腕强加给阿富汗人民，将会非常困难。”