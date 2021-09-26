围绕日本教科书出版社鉴于政府内阁会议决定而订正“随军慰安妇”表述、删除“随军”一词的问题，致力于慰安妇问题的广岛市民团体25日召开在线研讨会，批评称“这是否定、抹除负面历史的举动”。

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日本政府4月的内阁会议通过了认为仅以“慰安妇”而非“随军慰安妇”表述更恰当的答辩书。本月8日批准了5家教科书出版社的订正。据共同社今天报道说，日本广岛市民团体批评教科书改动“慰安妇”表述是否定历史。

据熟悉教科书问题的琉球大学名誉教授高岛伸欣强调称，迄今为止只要同时写有政府见解，就可根据教科书公司的裁量在一定程度上自由表述。但文部科学相萩生田光一5月12日在国会答辩称“已规定教科书应只记述政府允许的相关内容”，高岛指出文科省在此后向各出版社施压要求订正。

该报道称，一直从事慰安妇支援工作的“女性的战争与和平资料馆”（东京）馆长渡边美奈表示：“我们使用了明确主体的‘日军慰安妇’和明确实际情况的‘日军性奴隶’等词语。”她呼吁称，由于教科书上只留下“慰安妇”一词而没有记载受害的实际情况，希望教师和学生自主学习。