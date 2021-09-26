法国海军参谋长：中国海上力量崛起令所有人都感到担忧

法国海军参谋长皮埃尔∙范迪埃（ Pierre Vandier）9月25日在接受采访时表示，中国近年来在海上力量的快速崛起令所有人都感到担忧 。他认为，中国面临的挑战是如何在不引发战争的情况下部署其军事力量。

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范迪埃周六接受了法国Europe 1电台的采访。记者在采访中说，近日发生的潜艇事件只是印太地区存在的竞争、威胁和战略的一部分。当被问及该地区当下存在的问题和动态时，范迪埃回答说，印太地区幅员辽阔，包含了约60%的世界人口，并占全球GDP的60%。他表示，美中之间正在进行的力量平衡在区域内造成了目前很多的摩擦。记者问，“这自然也与我们有关，中国如何扩大和加速其在海洋和海下的力量”。范迪埃回顾历史说，过去几百年来中国并不是一个对海洋关注的国家，期间也有多个皇帝曾实施过海禁。他谈到，中方在2003年版的一份白皮书中曾提出不要再犯下忽略海洋的错误。

范迪埃说，自2003年以来中国开始大力发展海上贸易，包括人们后来知道的“一带一路”，通过苏伊士运河来到达欧洲。他指出，中国同时也在非常快速地发展海军。范迪埃说，“今天，中国有一支350艘船的舰队；美国人是400-450艘。他们正在迎头赶上。他们每月下水一艘巡防舰，每年下水一艘潜艇，每三年下水一艘航空母舰”。记者提到，美法两国在建造舰艇方面则耗时更为长久。

记者问，“那与我们而言，力量平衡如何？”范迪埃说，在《军事计划法》下，法国拥有一个正在更新的海军舰队，法国海军的所有潜艇将在未来二十年得到更新，并正在对“絮弗伦”号核潜艇进行测试。其也是原本向澳大利亚出售的常规动力潜艇的原型。而另一艘潜艇或将于年底正式下水。

此外，范迪埃在采访中提到了中国在附近海域进行的人工岛礁建设和军事化问题。他提到了美中等国军舰在该片海域进行的相互检测和监视的互动，以及美国和其包括法国在内的盟国海军参加诸如“环太平洋军演”等大规模演习所进行的军力展示和威慑。

范迪埃认为，中国面临的挑战是如何在不引发战争的情况下部署其军事力量。他指出，中方为此采取的行动有如下围棋一般步步为营，向附近的美国盟友施加压力，慢慢的这些国家滑向中方阵营，而放弃了美国的阵营。采访中，范迪埃提到，目前在整个亚太地区的海洋军事化现行非常明显，中国海上力量的崛起当然令所有人都感到担忧，而在军人之间的重大讨论则是“计算错误”的出现，即一方采取一些行动，其他各方并不理解从而引发冲突升级。

范迪埃还表达了对环境变化的担忧。他说，“问题是海洋变暖，改变了浮游生物和鱼类所在的地方。”他提到，“捕鱼区被修改。而且不可避免的是，在我们捕鱼的地方有摩擦，有旋风、海啸等气候问题”。范迪埃向记者保证说，“为了平息紧张局势，我们正在讨论军事海军的作用，来帮助民众。”