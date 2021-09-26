美印首脑联合声明：拜登重申对印度作为主要防务伙伴的坚定承诺

美国总统拜登（Joe Biden）9月25日与来访的印度总理莫迪（Narendra Modi）举行了两国领导人会谈。据会后发表的美印领导人联合声明介绍，“拜登总统重申了美国和印度之间防务关系的力量，以及对印度作为主要防务伙伴的坚定承诺，即通过在信息共享、后勤共享和军方对军方的互动方面进行密切的防务接触，加强先进军事技术方面的合作，以及在多边框架内包括与区域伙伴扩大接触。”

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拜登与莫迪在24日共同参加了四方安全对话（Quad）领导人首次面对面峰会。25日发布的美印领导人联合声明称，“约瑟夫·拜登总统欢迎纳伦德拉·莫迪总理今天来到白宫参加他们的首次领导人会晤，重申他们的密切关系，并为推进世界上最大的民主国家之间的伙伴关系制定了新的路线。”声明称，“两位领导人确认了指导美印关系向前发展的明确愿景：建立战略伙伴关系，并与包括东盟和四方安全对话成员在内的区域集团合作，促进在印太地区和其他地区的共同利益；发展贸易和投资伙伴关系，增加两国工人家庭的繁荣；完成防治新冠病毒大流行和其他健康挑战的斗争；激发全球努力，扩大气候行动；加强民主价值观和机构，支持我们各自的人民；以及加强使两国更加强大的人民之间的联系。”

声明称，“拜登总统和莫迪总理对他们国家在过去一年中为抗击新冠病毒大流行而进行的密切合作深表自豪和赞赏，因为两国政府、民间社会、企业和侨民社区以前所未有的方式动员起来，在两国需要时分享紧急救援物资。在使用了数亿剂量的疫苗以保护国内外的公民之后，他们重申了他们对领导全球努力以结束这一流行病的承诺。”声明称，“拜登总统欢迎印度宣布将恢复出口安全有效的新冠病毒疫苗，包括对疫苗全球获取机制（COVAX）的供应。两位领导人还对最终确定关于卫生和生物医学科学的总体谅解备忘录表示欢迎，以加强在影响全球健康的关键领域的合作，包括大流行病的准备和生物医学研究，以减少未来大流行病的风险。”

声明称，“莫迪总理欢迎拜登总统关于召开全球新冠病毒峰会的倡议，以结束该大流行病并更好地重建，为下一步做好准备，因为我们共同致力于对抗新冠病毒流行。”声明续指，“莫迪总理欢迎美国在气候行动方面的领导力，包括美国重新加入《巴黎协定》。拜登总统表示支持莫迪总理打算在2030年前实现安装450吉瓦可再生能源电力的国内目标，并承认为可再生能源、储存和电网基础设施的投资调动资金的重要性，这将保证数百万印度家庭获得清洁、可靠的电力。通过美国-印度2030年气候和清洁能源议程伙伴关系下的‘战略清洁能源伙伴关系’（SCEP）和‘气候行动与资金动员对话’（CAFMD）两个主要轨道，美国和印度将加速清洁能源的开发和关键技术的部署，以推进清洁能源转型。印度欢迎美国加入‘工业转型领导小组’（LeadIT）。”

声明谈到，“拜登总统重申了美国和印度之间防务关系的力量，以及对印度作为主要防务伙伴的坚定承诺，即通过在信息共享、后勤共享和军方对军方互动方面的密切防务接触，加强先进军事技术方面的合作，以及扩大在多边框架下的接触，包括与区域伙伴的接触”。声明补充说，“双方领导人欢迎深化先进工业合作。在此背景下，他们注意到最近在国防技术和贸易倡议下共同开发空中发射无人驾驶飞行器的项目，并鼓励更多此类联合努力。他们呼吁政府和私营利益攸关方利用国防工业现有的创新和创业生态系统，共同开发、共同生产和扩大相互间的国防贸易。他们还期待着工业安全协议峰会的开幕会议，以促进高端国防工业合作。”

声明提及，“领导人们决定，塔利班必须遵守联合国安理会第2593（2021）号决议，该决议要求阿富汗领土决不能再被用来威胁或攻击任何国家，或庇护或训练恐怖分子，或计划或资助恐怖袭击，并强调了在阿富汗打击恐怖主义的重要性。”声明亦指，“领导人们呼吁停止使用暴力，释放所有被拘留的政治犯，并迅速恢复缅甸的民主。他们还呼吁紧急执行东盟五点共识。”声明表示，“两国领导人欢迎在四方安全对话框架下加强合作，包括在多边领域的合作，因为他们对一个尊重领土完整和主权以及国际法的自由、开放和包容的印太地区有着共同的愿景。拜登总统对印度在2021年8月担任联合国安理会主席期间的有力领导表示赞赏。”

声明称，“在此背景下，拜登总统还重申，美国支持印度成为改革后的联合国安理会常任理事国，并支持作为多边合作的重要倡导者并渴望获得联合国安理会常任理事国席位的其他国家。他还重申了美国对印度加入核供应国集团的支持。他们欢迎延长《全球发展三方合作指导原则声明》，以利用印度和美国的综合能力来应对世界各地的全球发展挑战，特别是在印度-太平洋和非洲。此外，他们期待着美国-印度甘地-金发展基金会的启动，以推进卫生、教育和环境方面的合作。”

声明称，“他们期待着在2021年底前重新召开印度-美国贸易政策论坛，通过解决贸易问题，确定增加接触的具体领域，以及为贸易关系的未来制定一个雄心勃勃的共同愿景，来加强双边贸易关系。两国领导人期待着在2022年初召开美印首席执行官论坛和商业对话，充分利用私营部门的人才。两国领导人注意到正在进行的关于促进发展项目投资的《投资激励协议》的谈判，并承诺尽早结束。他们进一步讨论了美国和印度将如何共同制定可持续和透明的道路规则，以提升整个印太地区的经济。他们欢迎通过抗灾基础设施联盟和即将举行的印太商业论坛加强合作。”

声明称，“两国领导人指出，高技能专业人员、学生、投资者和商务旅行者在两国之间的流动增强了两国的经济和技术伙伴关系。两国领导人强调两国间有复原力和安全的供应链的重要性。他们欢迎两国私营部门参与在医药、生物技术、半导体和信息技术等关键领域建立更有力的联系。两国领导人认识到关键技术和新兴技术对实现经济增长和战略重点的重要性。他们期待着在2022年初恢复高技术合作小组，以加速关键领域的高技术商业。”

声明续指，“美印领导人决定，美国和印度必须在新的领域和许多关键和新兴技术领域：空间、网络、健康安全、半导体、人工智能、5G、6G和未来一代电信技术以及区块链继续并扩大其伙伴关系，这些领域将确定创新进程，以及下个世纪的经济和安全景观。双方领导人认识到解决网络空间脆弱性和威胁的基本需要，包括促进关键基础设施的复原力，并欢迎各国政府加强伙伴关系，打击勒索软件和其他网络犯罪，包括努力打击在其境内活动的网络犯罪分子。”

声明补充说，“双方领导人重申可持续能力建设的重要性，指出应优先考虑并加强应对网络威胁的技术互助工作，包括通过对话、联席会议、培训和分享最佳做法。他们期待在今年年底前完成《空间态势感知谅解备忘录》，这将有助于分享数据和服务，确保外层空间活动的长期可持续性。”

声明指出，“作为全球伙伴，美国和印度决心进一步加强双方在教育、科技和人民交往方面的合作。两位领导人欢迎通过将于今年晚些时候举行的印度和美国外交部长和国防部长‘2+2’部长级对话进行密切磋商。”声明称，“两位领导人庆祝两国人民之间深厚和充满活力的关系，这种关系是美国和印度之间特殊纽带的基础，并使他们的伙伴关系持续了近75年。他们重申并鼓励其他人接受他们共同的价值观，即自由、民主、普遍人权、宽容和多元化以及所有公民的平等机会，并承诺继续努力实现可持续发展和全球和平与安全。”

声明最后写道，“拜登总统和莫迪总理决心推进美印全面全球战略伙伴关系，并期待着美国和印度将共同取得的成就，这反映了共同的价值观和原则，以及日益增长的战略趋同。”