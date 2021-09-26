英军“里士满”号护卫舰穿越台湾海峡访问越南

英国皇家海军“伊丽莎白女王”号航母打击群（UK CSG 21）编队中的“里士满”号护卫舰9月26日通过推特宣布，该舰正在通过台湾海峡前往越南进行访问，并将到访越南人民海军。

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英国皇家海军“里士满”号护卫舰在推特上写道，“在与东中国海的合作伙伴和盟友一起工作的繁忙时期之后，我们现在正在通过台湾海峡访问越南和越南人民海军的途中。#CSG21 国际化的设计。”“里士满”号护卫舰近日脱离“伊丽莎白女王”号航母编队在东海参加联合国对朝鲜的制裁执行行动。

英国政府通过声明介绍称，“这艘23型皇家海军护卫舰从目前部署在印太地区的英国航母打击群中分离出来，捕捉到了明显违反联合国制裁的船只的证据，并收集了其他相关船只的最新情报，向联合国执法协调小组（ECC）提供视频和照片证据。这些行动在本月初进行并完成，是自2019年以来皇家海军舰艇首次支持联合国制裁监测和执法活动。”

就这一最新消息，“伊丽莎白女王”号航母打击群的推特账户转发了上述推文，并称，“从欧洲大西洋到印度太平洋，#CSG21将访问和/或与40多个国家演习。”

据“南海战略态势感知”24日的消息显示，美海军“里根”号航母、“夏洛”号巡洋舰经马六甲海峡进入南海，航母打击群属舰“哈尔西”号导弹驱逐舰作为先头部队已于9月18日进入南海活动，在西太平洋同时出现了美英三个航母打击群的配置。此前，为配合美军撤退阿富汗，常驻日本的“里根”号航母被调往中东。 ​

此外，美国海军的“卡尔·文森”号航母打击群即将进入南海。而从关岛出发的英国“伊丽莎白女王”号航母打击群，以及从越南金兰湾启航的澳洲“堪培拉”号两栖攻击舰也都将陆续进入南海，准备参加由五国联防（FPDA）成员国举行的“2021五国金禧”联合军事演习（Bersama Gold 2021）。