莫里森：我们不处于与中国的代理人战争中

澳大利亚总理莫里森（Scott Morrison）9月24日在参加四方安全对话（Quad）领导人首次面对面峰会前，接受了澳洲特别广播服务公司（SBS）的专访。

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采访中，记者问，“对于坐在（澳洲）家里沙发上的人来说，所有这些高级别的外交会谈和讨论，对于现在在家看这个的人来说，实际上意味着什么？”莫里森回答说，“保持他们的安全和保障。就是这么直截了当。我们生活在一个正在发生剧烈变化的世界的一部分中。它是世界关注的焦点。在我们所说的印度-太平洋发生的事情，那条弧线从朝鲜一直延伸到日本，当然也包括中国、印度尼西亚、太平洋岛屿、澳大利亚，一直到印度”。他说，“这是世界上的一个部分，它正在改变世界上发生的一切，它的未来将决定我们所有人的未来。因此，确保澳大利亚和澳大利亚人能够在一个快速变化的环境中获得安全和保障是非常重要的。这是一个总理最重要的责任。”

记者说，“外面的一些批评者认为这是夸张的言辞，让人们感到不安全，然后你创造了这个问题的政治答案，说你是让他们安全的总理，你怎么说？你是否把这个问题搞得比现在的实际情况还要严重？”莫里森表示，“我认为这是一个非常愤世嫉俗的观点。我的意思是，澳大利亚一直以来，通过几代人的总理，就在这个城市（华盛顿）和世界上许多类似的城市，形成伙伴关系，保持澳大利亚人的安全。我的意思是，特别是如果你回顾一下，在第二次世界大战期间，是约翰·卡廷（John Curtin，第14任澳大利亚总理）将目光投向了美国。”

莫里森补充说，“此后，孟席斯政府（Robert Menzies ，第12任澳大利亚总理）在70年前建立了《澳新美安全条约》联盟。而今天，我们正处于一个全新的篇章，将英国纳入我们的防务伙伴关系。我的意思是，这些都是保证澳大利亚人安全所必需的东西。它们远远超出了政治范畴。这是政府的责任，我认为所有议员都有责任，作为总理，没有比这更重要的了。”

记者说，“我们没有在地面上派有军队，但我们是否已经事实上与中国进行了某种代理人战争？” 莫里森说，“不，当然不是。我们的新安排所涉及的很多是科学合作和技术领域。我的意思是，今天晚些时候，我们将与四方安全对话会谈，这是拜登总统的一个伟大倡议，让四方安全对话领导人，即印度、日本、澳大利亚和美国。而且我们专注于一个非常积极的议程“。

莫里森说，“看，在我们的地区创造和平与稳定，在我们的地区创造安全。这不仅仅是关于安全合作。它也是关于将新冠疫苗送到发展中国家等事情。这是关于创建我们所谓的清洁能源供应链，以确保我们地区的发展中国家能够获得新技术，这将在未来30-50年内推动世界经济。而澳大利亚希望成为其中的一部分。你看，当你能鼓励本地区的繁荣，当你有稳定的表现，那么所有人都是安全的。”

采访中，记者还问到，“法国大使回到堪培拉对你来说有多重要？这对你来说是一个重要的外交目标，以修复关系，使他确实返回？”莫里森说，“好吧，重要的是，我们与法国恢复正常的关系，我们继续我们之前的工作，因为潜艇合同只是我们关系中的一个元素。法国和澳大利亚在太平洋上享有独特的视角。我们已经在这里呆了很久了。我们有，法国实际上是在太平洋地区，法国是太平洋地区的一个伟大的合作伙伴。法国是自由民主国家中的一个伟大的合作伙伴”。

莫里森说，“我们有共同的价值观，我们有共同的前景，我们希望与法国成为合作伙伴。现在，我们已经有了一个合同。这是一个我们无法继续的合同。如果我们这样做，这将是一个非常违背澳大利亚利益的合同。因此，当然，我不能继续这样做。当然，当你做出这样一个艰难的决定时，它不会受到合同的另一方的欢迎。我理解这一点。但我们只是要坚持下去，多参与。而且我相信我们会达到目的，因为最终我们有相同的原则，我们有相同的信念，我们有相同的目标。”

记者说，“接近法国政府的消息人士指责你和你的政府在这一过程中窃取了军事和情报机密，因为你从2016年起就已经知道了他们的军事方针和能力。你对此怎么说？”莫里森表示，“我认为这是无稽之谈。我认为这是无稽之谈。我的意思是，我们在合同中真诚地工作，一起工作，顺便也支付我们的账单。在合同中支付我们的账单和工作的过程中，我们的许多人发展了伟大的技能。这对澳大利亚来说是很好的。”

记者说，“我今天读到，在未来几周内，你将收到来自（法国）海军集团的新账单。那么，你预计它们会有多贵？”莫里森说，“我们将努力解决这些问题，我们将按照我们的合同来做。我们一直非常清楚地了解我们在这里的义务是什么，我们正在按照这些义务行事。让我说得非常清楚。一些人似乎在提出这样的建议，即澳大利亚应该继续履行合同，花费澳大利亚纳税人数百亿美元来建造一艘无法满足我们需求的船，这将是一种疏忽”。

莫里森说，“因此，我不得不做出艰难的决定，而且我明白在这样做的时候，会引起我们的朋友和伙伴法国的一些不满和失望。但在一天结束时，我总是把澳大利亚放在第一位”。他说，“我总是会把澳大利亚的国家利益放在第一位。而且我知道法国人，我们的好朋友，也会做同样的事情，如果这符合他们的国家利益。而在这个层面上，我们都明白，作为领导人，我们都明白，所有国家都会按照他们的国家利益行事，我们的工作，无论是本周在华盛顿的四方安全对话会谈，还是与东盟合作的许多其他论坛，特别是我们的工作，都是为了尽可能地调整我们的思维。但有时我们也会有不同的看法。在这些时候，我可以向你保证，我心中最重要的是什么是对澳大利亚最好的，以及保持澳大利亚人的安全。”

莫里森另在接受早餐电视节目《周末日出》采访时，当被主持人问及“非凡的几天，你真的在全球的世界秩序中重新定位了澳大利亚。我们现在坚定地站在这条横跨印度-太平洋的民主路线的中间。但你确实说过，在美国和中国之间的这场冲突中，定义性的冲突，我们不需要选边站，但我们现在已经选了，不是吗？我们坚定地一直支持美国。”

莫里森说，“澳大利亚有很好的声誉，特别是在我们的朋友那里，我们的声誉建立在坚持我们是谁和我们的价值观上。我们将永远这样做。与那些对世界有共同看法的国家，无论是日本还是印度，当然还有美国和四方安全对话国家，这就是我们在这里参加四方安全对话会议的原因，这是生活在印度-太平洋地区的志同道合的民主国家。世界的这一部分正在定义未来。我们需要确保我们能够在世界这个快速变化的地区保持澳大利亚人的安全和保障。”主持人说，“共同目标、和平与安全。”莫里森给予肯定。

主持人续指，“但我们已经挑选了我们的队伍。”莫里森说，“我们一直与美国是朋友和伙伴。我们一直忠于那些分享原则和信仰以及自由和民主的人。这并不新鲜。而我们不想选择的是印度-太平洋的一个二元的未来。我们不想选择这个。不应该有两边站队”。他说，“应该有的是一个自由和开放的印度-太平洋。而这正是澳大利亚正在寻求的。这也是美国正在寻求的。这就是我们一起工作的原因。我们希望世界，特别是我们生活的世界的一部分，对每个人来说都是安全和有保障的，没有胁迫，没有所有这些东西。而这就是我们的目标。”