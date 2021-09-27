印度驻华大使：不要将边界紧张局势与边界问题混为一谈

据《印度斯坦时报》9月26日报导，印度驻华大使唐勇胜（Vikram Misri）23日在参加活动时，呼吁中方将拉达克东部持续的边界紧张局势与两国间更广泛的边界问题分开。他说，现在的首要问题是恢复实际控制线（LAC）的和平与安宁。

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报导指，唐勇胜在上周举行的中印高级别二轨“对话”虚拟会议上说，（印中）有争议的边界沿线的日常事务应通过现有的既定协议和议定书来解决，这与为最终解决而设立的长期机制不应混淆。唐勇胜指的是印中军队在拉达克东部的实际控制线沿线持续了16个月的军事对峙，这使两国关系陷入了几十年来的低谷。

唐勇胜发言说，“对边境地区和平与安宁的严重侵犯自然要求我们在既定协议、议定书和机制的基础上运用我们的思想来解决它”。他说，“在我们这样做的时候，任何将边境事务与边界问题混为一谈的企图都是对参与寻找解决方案的人的工作的伤害”。唐勇胜说，中方这样做是在“移动球门柱”。

唐勇胜说，“这就是为什么印度方面一直在说，目前的问题是为了恢复边境地区的和平与安宁，而不是为了解决更大的边界问题，尽管去年发生了什么，但我们在这个问题上的立场没有改变。” 将更广泛的边界争端与管理日常边界事务分开，唐勇胜说，“特别代表机制、2005年《关于解决中印边界问题政治指导原则的协定》以及三阶段框架都是为了解决边界问题，我们同意这是一个复杂而敏感的问题，需要时间来解决。”

唐勇胜说，“另一方面，为了管理日常的边境事务，我们建立了一个机制，包括印中边境事务磋商和协调工作机制（WMCC）和一系列协议、议定书和建立信任措施（CBM）等文书，以管理当地的行为，确保和平与安宁。”报导指，唐勇胜在上周五由四川大学国际关系学院、中国南亚研究中心和印度国防研究分析所（IDSA）共同主办的活动中发表讲话。他的讲话于周日经印度驻华大使馆发布。

中国驻印度大使孙卫东亦出席会议并发表致辞。为改善印中关系，孙卫东提出，“首先，中印要增进互信，把握双边关系正确方向；第二，中印要加强对话，促进合作；第三，中印要妥处分歧，避免分歧上升为争端。”报导称，唐勇胜提醒中方，维护领土完整和国家安全对双方具有同等价值。他说，“将责任完全归咎于对方并不是一种有益的做法。在没有任何解释或追索的情况下，一味强调自己的关切而无视对方的关切和敏感问题，这已经超出了不尊重的范畴。它实际上为寻找解决方案制造了更多障碍。”

唐勇胜还在讲话中列举了目前印方认为与中国艰难关系中的另外两个 “障碍”，即对关切和敏感问题的片面看法，以及通过与其他国家关系的棱镜看待双边关系。他还谈到了印度的学生和离散家庭由于中国在疫情的背景下实施的严格的签证限制而面临的问题。唐勇胜说，“这些问题不需要局限于高级政治领域。”他说，“远没有那么复杂的问题，这些问题具有纯粹的人道主义背景，与双边外交立场无关，例如为学生、商人和滞留的家庭成员从印度到中国提供便利已经超过一年半了，这需要采取更加平衡和敏感的方法。”

报导指，数以千计在中国工作、学习或其配偶在中国工作的印度公民由于中方的硬性签证规定而滞留在印度。中国官方至今没有给出任何迹象表明何时会向印度公民开放边境。另就影响中印关系的外部因素，唐勇胜说，“因此，印中关系必须根据其自身的优点进行判断和管理。它们足够充实和复杂，需要有自己的方法和适当的处理方式，而不需要想象中的第三种因素使其进一步复杂化，分散我们对优先事项的工作注意力。”