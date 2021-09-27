日本是否应该考虑拥有核潜艇？河野太郎和高市早苗表态支持

日本自民党总裁四位候选人9月26日在富士电视台节目中讨论了他们的核电和能源政策。此前，四人已就多个政策议题展开了激烈论战。期间，就日本是否应该考虑拥有核潜艇问题，河野太郎和高市早苗主张有必要考虑拥有核潜艇。岸田文雄和野田圣子采取了更加谨慎的立场。

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近期美国、英国和澳大利亚新组建了三边安全协议（AUKUS），其中主要合作项目包括美英帮助澳大利亚打造一支核动力潜艇舰队。这一消息也成为了连日来地缘政治和国际新闻的重要议题之一。在此背景之下，四名决意竞逐自民党总裁之位的候选人被问到这一问题：日本是否也应该考虑拥有核潜艇？对此，河野太郎说，“从能力的角度来看，日本拥有核潜艇是非常重要的。”他补充称，“我们必须考虑是否有地区会接受它（核潜艇）成为母港，以及运营能力和成本是否现实，也都是必须进行讨论的。”

高市早苗说，“日本拥有的常规潜艇也很优秀，在近海区域使用是足够的，但考虑到今后国际环境和最坏风险等因素，有能够应对长距离的核潜艇不是很好吗？”她还承认，这件事有必要与规范和平利用核能的日本《原子能基本法》联系在一起。高市早苗说，“我不认为这将违反宪法”。

出身广岛的岸田文雄指出，核能技术固然重要，但考虑到日本的安全体制，需要多少（核潜艇）是一大问题。他补充说，“我国潜艇体制内最大的弱点是人员配置，应该优先考虑改善待遇和保障人员。” 野田圣子则表示，日本是一个坚持“无核三原则”（即不制造、不拥有、不运进核武器）的国家。她说，“我不知道在人民之间达成共识需要付出多少代价，进行这样的讨论是毫无价值的。”

此外，共同社25日、26日就自民党总裁选举通过电话调查了全国党员和党友的支持动向。汇总拥有投票资格的党员和党友回答的结果显示，关于适合当新总裁的候选人，河野太郎占比最高，为47.4%。其次是岸田文雄，为22.4%。与17、18两日的上次调查相比，河野减少了1.2个百分点，岸田追上了3.9个百分点，二人差距缩小了5.1个百分点。随后是高市早苗的16.2%、野田圣子的3.4%。

报导指，依照自民党总裁选举的机制换算，党员和党友投票决定的382票中，河野预计确保超过半数的200票。本次调查还询问了是否已投票，如果仅看回答已投票的党员，支持岸田和高市的都增加3个百分点以上。支持河野的有所减少，与岸田等人的差距可能进一步缩小。有关期待下任首相致力于哪些课题，回答经济政策的最多，占30.2%。新冠对策占22.3%，社会保障占15.4%，外交和安全保障占14.7%。修改宪法只有3.7%。