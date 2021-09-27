澳大利亚外长佩恩谈AUKUS与印太战略

澳大利亚外交部长，妇女事务部长，参议员玛丽斯·安·佩恩Marise Payne，今天在悉尼先驱晨报观点栏目发表文章，谈论澳大利亚相关印太战略外交政策。

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澳大利亚外交部长，妇女事务部长，参议员玛丽斯·安·佩恩Marise Payne，今天在悉尼先驱晨报观点栏目发表文章，谈论澳大利亚相关印太战略外交政策。

据佩恩说，过去两周的大部分焦点都在AUKUS上，这是可以理解的。这种新的伙伴关系确实是合作的一个重要步骤，将有利于澳大利亚的未来安全。然而，在看待AUKUS的时候，必须考虑到澳大利亚政府正在以许多其他方式在我们的地区和世界上发挥更积极的作用，扩大我们的存在，加强我们的贡献，扩大我们的声音。

包括前总理保罗-基廷在内的一些评论家声称，AUKUS将我们引向一个不合时宜的英语国家圈，这表明他们故意无视我们通过努力工作正在深化和丰富的许多关系。

我们可以在一个以上的语言领域，在一个以上的大陆，在一个以上的政治信仰中拥有朋友。这并不是非此即彼。我们必须并将抓住每一个机会，无论是AUKUS、四国集团的快速和积极发展、我们与东盟的战略伙伴关系、我们作为太平洋岛屿论坛成员和与欧盟在印度-太平洋问题上的精力充沛的工作，还是我们在整个地区建立的强大双边友谊。

为什么我们必须这样做？因为世界正在发生变化，不是在边缘地带，而是以相当根本的方式，影响到所有澳大利亚人未来几十年的繁荣和安全。

据佩恩说，中国作为一个大国正在坚持自己的立场，并对获得广泛国际支持和提供广泛国际利益的规则体系施加压力。许多国家正在这一新的战略地形上进行更激烈的竞争。这种竞争强度的上升不需要激起我们的绝望或瘫痪：而是意味着有新的风险和机会，消极的旁观不是一种选择。

正如我在过去两星期的国际活动中多次说过的那样，澳大利亚必须参与竞争，以维护和塑造国际秩序，该秩序支撑了印度-太平洋地区几十年的繁荣和经济稳定。作为一个重要的地区大国，我们拥有这样的影响力和机构。通过我们强有力的实际外交，澳大利亚正在促进区域平衡，确保所有国家的主权和权利得到尊重，无论其大小和经济发展水平如何。

佩恩说，在过去的两周里，国防部长和我前往印度尼西亚、印度、韩国和美国，并与他们举行了实质性的2+2外交和国防会谈。在纽约，我还会见了来自东南亚、南亚、欧洲、英国、中东和联合国机构的一系列对应方。

总理参加了第一次面对面的四方领导人会议，这是对澳大利亚、印度、日本和美国正在共同推进的务实和雄心勃勃的议程的历史性肯定。

在这些接触中，我们和我们的合作伙伴已经同意在公平的疫苗分配、新冠疫情经济复苏、低排放技术、基础设施投资、关键技术、教育、网络安全、空间和打击虚假信息等领域深化合作。

佩恩指出，在澳大利亚的外交事务中，很少有比这更具有实质性的两星期了。在华盛顿，我们与美国同行一起重申，我们的盟友和合作伙伴机制是我们最大的战略资产。当我们纪念ANZUS成立70周年时，我们不仅仅是庆祝我们的历史，而且巩固了我们的未来。

佩恩说，这些是良好的友谊，真正的友谊。

在澳大利亚，有时会有一种狭隘的说法，认为我们必须改变我们的观点、价值观和我们的性格，以驾驭我们地区不断变化的动态。

在过去六年中，我有幸担任过国防部长和外交部长，我可以证明这样一个事实：当我们诚实地、持续地与该地区交往时，澳大利亚会受到尊重。我们是一个自豪的民主国家，我们的许多合作植根于共同的价值观--我们对自由和开放、言论自由、人权和不分种族、宗教和性别的平等的信念。但我们的方法是包容性的。它允许每个国家在一个保护和尊重主权的区域框架内有自己的空间。重要的是，我们的价值观与我们合作伙伴的利益是一致的。

佩恩指出，本届联合政府所加强的关系意味着我们正在就像AUKUS这样的倡议的目的进行坦诚的对话。一些国家，包括我们的一些东盟伙伴，已经提出了关于不扩散的合理问题，我们已经对这些问题做出了回应。我们将继续向我们的朋友保证，澳大利亚在AUKUS下的工作仍然绝对符合我们的防扩散义务。

尽管受到新冠疫情的限制，但前所未有的会议和公告跨度表明，我国政府不同部门--外交、国防、情报、卫生、能源和经济组合--目标一致，为国家利益服务。

AUKUS是一个重要的倡议，它补充而不是取代其他团体。但是，孤立地看它，就失去了意义。澳大利亚正着手进行一项广泛、长期的努力，以贡献我们作为一个重要的地区大国的力量，并履行我们的全球责任。它将在许多政府中发展，因此我们欢迎工党对AUKUS的支持。

如果不承担一些风险，在安全和繁荣方面很少有收获。这就是为什么澳大利亚让合作伙伴参与进来，包括寻求对新冠病毒溯源的独立评估，在关键的国际组织中寻求领导地位，并成功地提升了与区域和全球合作伙伴的正式外交、国防和贸易关系，而最近的一次则是澳大利亚和奥地利上周签署的战略合作协议。

据佩恩指出，拜登总统曾说，美国 "没有比澳大利亚更亲密或更可靠的盟友"。我们的外交政策表现出了重要的一致性，即在面对风险和威胁时保持坚定，并对其进行管理，而不是将其留给后代或不必要地进一步挑衅。

佩恩最后指出，我们因这种一致性和我们务实的外交方法而在全世界受到高度评价。我们将继续在这种尊重的基础上，寻求新的友谊，加强旧的友谊。这样做是为了履行我们对澳大利亚人民和国际社会的责任。