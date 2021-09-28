朝鲜发射导弹：若继续敌对朝鲜，朝韩终战宣言就仅为假象

韩国军方9月28日星期二表示，朝鲜当天在海上发射了一枚导弹。此事发生后不久，朝鲜驻联合国大使声称，朝鲜拥有“合法权利”测试武器，尤其是面对“充满敌意的美国与韩国”。

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法新社首尔站引述韩国军队消息称，朝鲜试射的武器是从与中国接壤的慈江道，发射到东海岸附近的水域。日本防卫省一名匿名发言人对法新社称，这“似乎是一枚弹道导弹”。

这枚发射物在发射后不到一个小时，朝鲜驻联合国大使金成在联合国大会上为朝鲜测试武器和“加强朝鲜防御能力”的“合法权利”做了一番辩护。他说：“美国应该在实践中证明它对我们没有敌意，如果是这样的话，朝鲜也准备以同样的方式做出回应，但美国似乎还没有准备好这样做”。

朝鲜最高领导人金正恩的胞妹，朝鲜劳动党副部长金与正日前释放出朝韩可能举行峰会的信号，同时要求韩国放弃敌对朝鲜的政策。韩国总统文在寅近日连续第二年呼吁正式结束 1950-1953年的朝韩战争，该战争以休战而非和平条约暂时结束，使南北两方在技术上处于战争状态，这一等就是超过半个世纪。

韩国的北韩大学院大学教授梁茂进向法新社分析称，“朝鲜试射导弹，看起来是想测试首尔在改善朝韩关系方面的诚意”，“平壤将监测和研究文在寅今天发射后的反应，并就可能出现的宽松措施，做出决定”。韩联社此前引述朝鲜外务省副相李泰圣的话，称“美国对朝鲜敌对政策若继续存在，终战宣言就仅为假象”。

周二的朝鲜试射活动之后，韩国国家安全委员会紧急召开会议。在一份声明中，韩方称“朝鲜半岛政治稳定正处于极其关键时刻，因此对这次发射感到遗憾”。美国国务院也谴责称：“这次试射违反了联合国安理会的多项决议，对朝鲜的邻国和国际社会构成威胁”，并呼吁平壤“进行对话”。美国军方表示，将就此问题“与其盟友和伙伴国密切磋商”，确保“美国保卫韩国和日本的承诺不动摇”。法国和英国政府也跟进谴责了朝鲜的发射活动。

韩国军方表示，平壤本月已经发射了几枚导弹，其中一枚是远程巡航导弹，另一枚是短程弹道导弹。但韩国自己也首次成功测试了潜射弹道导弹，因此成为少数拥有这种先进技术的国家之一。