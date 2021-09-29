岸田文雄当选自民党总裁演讲：为日本更美好的未来而努力

自东京方面消息，日本自民党总裁选举9月29日投计票，现年64岁的前政务调查会长岸田文雄当选第27任总裁。在由自民党议员主导的第二轮投票中，岸田以257票对170票击败了竞争对手河野太郎。岸田文雄取得了胜利，总裁任期为3年，至2024年9月底。

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在10月4日召集的临时国会上，岸田文雄将接替已表明卸任意向的首相菅义伟，被指名为日本第100任首相。此次总裁选举中，包括前总务相高市早苗（60岁）、代理干事长野田圣子（61岁）在内共有4名候选人。这是第5次进行最终投票，上一次是前首相安倍晋三获胜的2012年的总裁选举。最终投票结果是岸田获257票，河野获170票。第一轮的总裁投票结果是岸田256票，河野255票，高市188票，野田63票。

党内普遍认为新内阁上台后，岸田将发表施政演说（所信表明演说）并接受各党的代表质询，之后将宣布解散众院举行大选。在众议员任期届满的10月21日之后的11月上半月举行众院选举，被视为热门方案。这将是日本现行宪法下首次在任期届满之后举行众院选举。得知自己胜选的消息后，岸田文雄以自民党新任总裁身份周三在东京一家酒店的自民党国会两院议员大会上发表了讲话。

岸田文雄说，“我叫岸田，刚刚当选为自民党总裁。首先，我想向全日本的所有党员和朋友，以及党组织的所有成员和党部的工作人员表示衷心的感谢，感谢他们在这次选举中的支持。”他说，“我想向大家表示诚挚的谢意，感谢你们为举行这次重要的新冠病毒灾难中的自民党总裁选举所做的努力和奉献。我想表达我诚挚的谢意。”

岸田文雄说，“我还想向所有在总裁选举中一起战斗的候选人，包括河野太郎、高市早苗和野田圣子，以及支持他们的各自团队的所有成员表示衷心的感谢。我想对你们的努力表示诚挚的敬意。”

岸田文雄说，“最重要的是，我想向首相兼总裁菅义伟表示衷心的感谢和敬意，他一直站在处理新冠灾难和我们国家面临的其他困难问题和挑战的最前沿。非常感谢你。”他说，“大约一个月前，即8月26日，我宣布参加总裁选举的竞选。你们中的许多人告诉我，政治中听不到人民的声音，你们不相信政治。正是带着这种强烈的危机感，我抢先宣布参加总裁的竞选。”

岸田文雄说，“我相信，每一位总裁候选人都证明了自民党是一个人民的政党，它倾听人民的心声，并参与建设性的政策辩论。”他说，“我们现在必须面对众议院和参议院的选举。我们必须向人民介绍重生的自民党，呼吁他们的支持。总裁选举已经结束，没有任何一方了。让我们都作为一个团结的自民党来打棒球，统一面对众议院选举、大选和参议院选举。”

岸田文雄说，“目前，我们的国家继续面临国家困难。我们必须继续作出拼命的努力来对抗新冠疫情。我们还必须确保到今年年底，我们有一个价值几万亿日元的经济刺激计划。”他说，“有许多重要问题影响着我国的未来，如新型日式资本主义、实现‘自由和开放的印度-太平洋’，以及应对出生率下降的措施。今天我将开始全力以赴地跑步。我希望所有的党员和所有的国会成员都能和我一起竞选。”

他说，“岸田文雄的专长之一是认真倾听人们的意见。我决心与你们所有人一起努力，建立一个开放的自民党，为日本创造一个更光明的未来。我想借此机会，请大家支持我的演讲。我期待着与你们合作。 非常感谢你们。”另就人事问题，岸田文雄在就任自民党总裁后的第一次新闻发布会上说，“重要的是不要只任命年轻人，而是要在老少之间取得平衡。”

据共同社报导，岸田文雄毕业于早稻田大学。在担任银行职员、众议员秘书后于1993年首次当选众议员。历任自民党青年局长、冲绳北方担当相、自民党国会对策委员长、外相、自民党政务调查会长。岸田是自民党岸田派（宏池会）会长。现年64岁。9次当选众议员，选区为广岛1区。所在派系为岸田派。

岸田文雄来自广岛选区，有着强烈的废核意愿，在担任外相的约4年零8个月期间，为时任美国总统奥巴马访问广岛而尽力，还实现了关于慰安妇问题的日韩共识。他担任政调会长约3年，磨练了政策制定能力。在去年9月的总裁选举败北后，岸田造访了离岛及农村等全国各地，把接触过的人们的要求和对政治的忠告写在笔记上，反映到政策制定当中。

值得一提的是，岸田是出名的酒量好，新冠疫情导致聚餐减少，他苦恼于“在家时酒量增加了”。他在东京与同住的两个儿子分担家务，自己负责洗碗和打扫浴室。他阅读了全套人气漫画《鬼灭之刃》，是职棒广岛东洋鲤鱼队的忠实粉丝，自己在高中时也打过棒球。

对华政策方面，被认为是自民党内温和派代表的岸田文雄月初在接受《日本经济新闻》采访时称，“对中国在外交和经济方面的‘侵略性为’深感震惊”。报导称，“对付中国”将成为岸田文雄的“首要任务”。岸田文雄称，为了保护“自由、民主、法治和人权等基本价值观，我们将与美国、欧洲、印度和澳大利亚等具有相同价值观的国家合作，反对专制制度。”