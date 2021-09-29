岸田文雄顺利当选日本自民党第27届总裁

日本时间29日下午1时开始，决定首相菅义伟继任者的日本自民党总裁选举在东京都内的酒店里举行，在四名竞选人中，前自民党政调会长岸田文雄（64岁）在第一轮投票中战胜其他三名竞选人，又在决战投票中战胜担当规制改革的国务大臣河野太郎（58岁），当选自民党第27届总裁。

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这次日本自民党总裁选举，国会议员有382选票，每位国会议员一票；382张“党员、党友票”，有 764 张选票。在第一次投票时如果有得票过半数的人，就可以在第一次投票中当选自民党总裁；但是由于没有过半数的人，得票第一位的岸田文雄和第二位的河野太郎进行了决战投票，在决战投票中只有国会议员投票和代表47都道府县的代表投票，共429张选票，决战结果岸田文雄获得257张选票（有效票380张），河野太郎获得170张选票，岸田以多数票战胜河野太郎，当选自民党第27任总裁。

岸田文雄（1957年7月29日－）出身于广岛县广岛市。是一位世袭政治家，其父岸田文武是众议院议员，曾担任过中小企业厅长官， 祖父岸田正记战前和战后都曾担任过众议院议员。

岸田文雄1993年至今连续当选8届众议院议员，曾多次入阁，于2012-2017年担任外务大臣，是二战后任期第二长的外相，仅次于吉田茂。

岸田文雄基本属于比较温和的政治家，在对华关系上一贯也比较温和，2016年4月29日-5月1日，岸田文雄作为日本外相访问了中国，同中国国务院总理李克强、国务委员杨洁篪、外交部长王毅举行了会谈。

这次岸田访华，是日本外相4年来首次访华并与中国总理会谈。

但是在此次总裁选举中，他可能照顾到自民党保守势力中的选票，因此提出一些对中国比较严厉的施策方针，9月13日，在四名总裁竞选者宣布外交和安全政策的新闻发布会上，岸田指出：“日本站在国际价值观冲突的最前沿，台海海峡的稳定和香港的民主是试金石，我们将毅然加以应对。”

他直指中国，强调了对威权主义阵营扩张的危机感，并表示将新设人权问题首相辅佐官，关注中国新疆维吾尔族自治区的问题。