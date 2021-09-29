日英下月将启动《互惠准入协定》缔结谈判

自东京方面消息，日本外务大臣茂木敏充9月28日在记者会上透露，日本与英国就启动自卫队与英军联合训练等的《互惠准入协定》（RAA）缔结谈判达成了协议。双方将于10日7月召开首次会议。日本意在促进与英国在印太地区的防卫合作。

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据共同社报导，欲在安全保障领域加强与相关国家合作的日本政府力争与澳大利亚缔结《互惠准入协定》，去年11月两国首脑会谈达成了基本协议。日本希望通过与英国也早日缔结协定，牵制中国的海洋活动。

据了解，《互惠准入协定》的目的是在联合训练逗留对方国家期间，简化携带武器等的入境手续。缔结协定后，部队往来将变得更为顺利，可拓宽防卫合作范围。茂木敏充在周二的记者会上表示，“认为这有助于为实现自由开放的印度太平洋，进一步增进两国的合作。”

围绕双边防卫合作，日英在2017年8月的首脑联合宣言中写入将致力于建立顺利推进联合训练的机制。两国基于此，为启动协定缔结谈判推进了意见协调。

日本防卫省当天通过推特表示，“日本政府和英国政府将开始为缔结《日本-英国互惠准入协议》（RAA）进行谈判。该协议简化了互惠准入和活动的程序，并为联合行动和演习提供了便利。”

日本防卫省称，“随着《日本-英国互惠准入协议》的签署，英日防务合作将达到新的高度。自卫队和英国武装部队将更加紧密地合作，以确保印度-太平洋地区的和平与稳定。”