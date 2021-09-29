韩军：朝鲜“高超音速导弹”尚处研发初期 韩中代表开会讨论

自首尔方面消息，韩国联合参谋本部9月29日发布消息称，从朝鲜所谓“高超音速导弹”的飞行速度等情况研判，该导弹尚处于初期研发阶段，到投入实战部署尚需较长时间。此外，韩国外交部韩半岛和平交涉本部长鲁圭悳当天同中国政府朝鲜半岛事务特别代表刘晓明举行视频会议，双方就朝鲜试射“高超音速导弹”的相关应对方案交换了意见。

广告 继续浏览后续

朝中社周三报导称，朝鲜国防科学院28日上午在慈江道龙林郡都阳里进行了新开发的“火星-8”型高超音速导弹试射。

韩联社报导指，韩美情报部门探测到的导弹速度约为3马赫（3倍音速），尚未达到高超音速导弹的5倍音速标准，因此韩美研判其尚处研发初期。目前全球仅有美国、中国和俄罗斯成功研制出高超音速导弹。

韩国联合参谋本部称，韩国军方研判韩美武器能探测并拦截朝方试射的导弹。有观点认为，朝方完成试射并将其投入实战部署后，拦截难度可能会加大。

有分析指出，鉴于朝鲜的高超音速导弹已进入试射阶段，韩美军方有必要及时完善导弹防御系统。另就韩军破例正式确认朝鲜研发新型导弹一事，韩国军方人士表示，仅有朝鲜公开的报道内容可能会引发国民不安，因此联参就目前的情况作以说明。

报导指，在韩中官员磋商期间，鲁圭悳强调了稳控局势的必要性和早日重启对话的重要性，并呼吁中方为此发挥建设性作用。刘晓明高度评价韩方为推动韩半岛和平进程所付出的努力，重申中方将继续发挥建设性作用的合作意志。双方还商定早日会面继续协商。

此前，鲁圭悳28日曾与美国对朝特别代表星·金通电话，双方将于30日在印度尼西亚举行会谈。星·金29日则向媒体强调，朝鲜最近发射导弹虽然威胁邻国，但美国实现韩半岛无核化的决心坚定不移。

星·金表示，得知朝鲜导弹发射消息后，随即与韩国和日本伙伴通了电话，他明天将在雅加达会见韩国对朝代表，进行更深入的对话。他指出，朝鲜发射导弹违反联合国安理会决议，加剧地区不稳定，威胁周边国家，美国和周边国家一样对此深感忧虑。