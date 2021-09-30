印度陆军参谋长：在达成边界协议之前 边界事件将继续发生

印度陆军参谋长纳拉瓦内（Manoj Mukund Naravane）9月30日在出席活动时表示，拉达克东部实际控制线（LAC）沿线的事态发展增加了印度在西部和东部前线的活跃和有争议的边界上持续的遗留挑战。他指出，此类事件将继续发生，直到达成长期解决方案，即达成边界协议。

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据《印度教徒报》报导，纳拉瓦内说，“前所未有的事态发展使得有必要进行大规模的资源调动，协调部队并立即作出反应，所有这些都是在新冠病毒出没的环境中进行的”。他指的是去年五月开始的印中军事对峙。纳拉瓦内当天是在印度旁遮普-哈里亚纳-德里工商会(PHDCCI)上发言的。

纳拉瓦内提及，印度与中国有一个未决的边界问题。他称，“我们已经做好了充分准备，以应对可能发生的任何不幸事件，正如我们在过去所展示的那样。这类事件将继续发生，直到达成长期解决方案，即达成边界协议。这应该是我们努力的重点，以便我们在北部边界实现持久和平。”

在谈到印度国防采购方面的问题时，纳拉瓦内提出，随着新技术和颠覆性技术的周期越来越短，速度越来越快，避免技术过时仍然是一个巨大的挑战。他说，“我们冗长的采购程序和官僚主义的加速器会阻止我们获得最先进的技术，这种危险是真实存在的。我们已经做了很多工作来实现系统性的改变，目的是为了方便业务的开展。”纳拉瓦内称，“然而，这仍然是一项正在进行的工作。仍有一些陈旧的规则和程序违背逻辑，与现代最佳做法相悖。这需要得到解决”。

纳拉瓦内提到了印度政府最近的一项举措，在他看来该举措取得了“极其积极的成果”，即根据《向国防部门下放财政权力-2020年》行政令援引紧急权力进行紧急采购，最初于去年6月援引到今年3月31日执行，随后延长到8月。

在此动作下，印度签订了113份合同，用于采购对作战至关重要的弹药、军备、车辆、备件和特殊登山设备，总金额近12亿美元。另外签订了68份资本采购合同，金额约为8.7美元。他说，在签订这些合同期间，由于相关部门的勤奋和财务审慎，节省了约2.3亿美元。

合同在一年内签署，又过了一年开始交付。该系统对行业和用户来说是一个双赢的组合。纳拉瓦内说，“因此，业界提出的将其作为所有采购而不仅仅是紧急采购的标准系统的建议是有道理的。”