对抗中国：印度将在斯里兰卡建造战略性深水港码头

印度阿达尼集团（Adani）周四签署了一份价值7亿美元的合同，要在斯里兰卡建造一个战略性的深水港口码头，这一举措被视为是抗衡中国在印度洋日益增长的影响力的一种方式。

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法新社报道，斯里兰卡港务局(SLPA)周四宣布签署了一项协议，以便给斯里兰卡首都科伦坡港建立一个新的码头。

这个新码头将毗邻2013年设计的、中国拥有85%股份的科伦坡国际码头(CICT)。在2014年因中国潜艇突然抵达而引发的、与印度的外交事件中，科伦坡国际码头这个耗资5亿美元的基础设施成为了焦点。

斯里兰卡当局周四表示，“这个价值超过7亿美元的协议，是斯里兰卡港口领域有史以来最大的外国投资。”

为这一合同，印度阿达尼集团将与斯里兰卡当地企业集团John Keells和斯里兰卡港务局合作。

具体来说，斯里兰卡的John Keells集团将和印度阿达尼集团成立一个合资企业（Colombo West International Terminal），斯里兰卡John Keells集团将在这家合资企业中拥有34%的股份，印度阿达尼集团将持有该合资企业51%的股份。其他的股份应该由斯里兰卡港务局持有。

这个新码头的产权将在运营35年后全部转移给斯里兰卡，这个新码头预计长1.4公里，深20米，年处理能力为320万个集装箱。

法新社还指出，科伦坡地处迪拜和新加坡这两个世界贸易的重镇之间，地处印度洋的战略要地，其港口影响力备受追捧。