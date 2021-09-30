菲防长：曾被前中国大使敦促放弃审议《美菲共同防御条约》

菲律宾国防部长洛伦扎纳(Delfin Lorenzana)9月30日在出席纪念《美菲共同防御条约》签订70年的一场活动上透露称，虽然美国欢迎重新审议该条约的想法，但一个第三方则不这么认为。

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据菲律宾最大广播电视公司ABS-CBN报导，菲律宾渴望修订1951年签订的《美菲共同防御条约》（MDT），以明确美国在其盟友受到攻击时的保护和捍卫程度。在纪念《美菲共同防御条约》签订70周年的活动上，洛伦扎纳表示，一位前中国外交官曾敦促他不要这么做。

洛伦扎纳说，“虽然美国欢迎重新审议《美菲共同防御条约》的想法，但一个第三方并不这么认为”。他补充说，“中国前大使来找我，说：‘请不要碰《美菲共同防御条约》。让它保持现状’。”洛伦扎纳后来澄清了这次谈话是在2018年进行的。

洛伦扎纳向路透社表示，“这确实让我吃惊。我问他为什么？他说，任何修订《美菲共同防御条约》的尝试都会被中国政府理解为遏制中国崛起的行为。”当被问及他当时如何回应时，洛伦扎纳说，“我只是看着他笑了笑。”中国驻菲律宾大使馆没有立即对此发表评论。

报导指，在推动明确华盛顿的协防承诺的同时，中国的海上力量在南海有争议的地区迅速集结，包括菲律宾所说的一支大规模海上民兵。菲律宾已经对此提出了数十次外交抗议，并宣布将在周四再次提出抗议。

依据《美菲共同防御条约》，菲律宾和美国的军事联盟已经存在了几十年，美国军队轮流驻扎，进行联合演习、情报交流和物资转让。洛伦扎纳说，很明显，强化该条约并不符合中国的利益。他在论坛上发言说，“中国人在嵌入他们的人工岛后，并不急于寻求任何解决方案”。洛伦扎纳说，“它知道它采取的任何侵略行为都会触发《美菲共同防御条约》”。

洛伦扎纳曾于本月8日提出，有必要全面审议菲律宾与美国的同盟关系。他指出，菲律宾从与美国的这种关系中获得的好处，还不如来自非缔约盟国的。洛伦扎纳当时在华盛顿智库战略与国际研究中心讲话时说道，“我们在马尼拉被问到的一些问题是，菲律宾还需要《美菲共同防御条约》吗，我们应该修改它吗？很明显，我们需要对缔结的联盟进行全面审查。”

洛伦扎纳还说，美菲关系“必须随着承认新的地缘政治现实而做出改变，尤其是中国的崛起。”他表示，两国应考虑修改《美菲共同防御条约》和其他防务协定，以确保双方能够更好地应对所谓的“灰色地带威胁”。

专家指出，《美菲共同防御条约》第五条将武装攻击的范围定义为发生在“任何一方的本土领土，太平洋管辖范围内的岛屿领土，或太平洋的武装部队、公共船只或飞机上”。根据《条约》第六条，双方（在它们管辖范围内）“将依照宪法程序，采取行动应对共同的危险”。

2014年访问马尼拉期间，美国前总统奥巴马对《美菲共同防御条约》是否适用于南中国海争端一再含糊其辞。美国前国务卿蓬佩奥在2019年首次明确表示，南中国海属于《美菲共同防御条约》的范围。