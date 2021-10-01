澳印重启贸易谈判拟2022年底完成协议 美印拟成立国防工业安全小组

澳大利亚与印度10月1日通过联合声明宣布，正式重启搁置已久的贸易谈判，希望在2022年底前达成《澳大利亚印度全面经济合作协议》（CECA）。印度政府周五介绍称，印美两国将成立国防工业安全联合工作小组，使双方国防工业能够在尖端国防技术方面进行合作。

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澳大利亚贸易部长丹·特汉(Dan Tehan)与印度商业和工业部长皮尤什•戈亚尔(Piyush Goyal)9月30日举行会议，宣布启动恢复《澳大利亚印度全面经济合作协议》谈判。两国宣布同意在今年12月21日之前达成临时协议，并在2022年底之前完成对该协议的谈判。

会后，印澳联合声明写道，“两位部长在昨天举行的第17届印度-澳大利亚联合部长级委员会会议上讨论了一系列问题。关键问题包括迅速谈判双边《澳大利亚印度全面经济合作协议》，解决印度软件公司在澳大利亚面临的税收相关问题，确保增加双向贸易以及定于今年年底举行的第12届世贸组织部长级会议。”

声明称，“印度和澳大利亚都重申了他们对缔结《澳大利亚印度全面经济合作协议》的承诺，包括在2021年12月前达成一项临时协议，以放宽和深化双边货物和服务贸易，并在2022年底前完成关于《澳大利亚印度全面经济合作协议》的谈判。”声明还提到，“在两国早期双边谈判所取得的进展的基础上，两国部长同意有必要达成一项平衡的贸易协定，以鼓励扩大贸易和投资流动，使我们两国的经济受益，并反映对基于规则的国际贸易体系的共同承诺。”

声明称，“两位部长重申了他们共同努力的承诺，同意加强世界贸易组织所体现的基于规则的、透明的、非歧视性的、开放的和包容性的多边贸易体系。他们还同意在瑞士日内瓦举行的第12届世贸组织部长级会议（MC12）上努力取得雄心勃勃的平衡成果。”

声明介绍称，“澳大利亚和印度是重要的贸易伙伴。去年，印度-澳大利亚双边贸易额超过240亿澳元。印度对澳大利亚的主要出口是石油产品、药品、抛光钻石、黄金珠宝、服装等，而澳大利亚对印度的主要出口包括煤炭、液化天然气、氧化铝和非货币黄金。在服务业方面，印度的主要出口涉及旅游、电信和计算机、政府和金融服务，而澳大利亚的服务出口主要是在教育和个人相关的旅游。2020年，在煤炭和国际教育的推动下，印度是澳大利亚的第七大贸易伙伴和第六大出口目的地。”

此外， 正在访问华盛顿的印度国防参谋长比平·拉瓦特（Bipin Rawat）周四相继与美军参谋长联席会议主席马克·米利（Mark Milley）和国防部长奥斯汀（Lloyd Austin）举行了会谈。美军参谋长联席会议的发言人介绍称，“米利将军和拉瓦特将军后来在五角大楼会面，两位军事领导人讨论了一系列问题，包括确保区域安全的方式以及他们各自作为文职领导人的主要军事顾问的作用。两位领导人同意在训练演习中继续合作，并创造更多的机会来提高两国军队的互操作性。”

该发言人称，“美国和印度在美印主要防务伙伴关系下有着强大的军事对军事关系，支持自由和开放的印度-太平洋。”美国国防部通过声明还介绍称，奥斯汀和拉瓦特就推进美印防务伙伴关系的优先事项交换了意见，包括通过加强在太空、网络和新兴技术等新防务领域的合作。

五角大楼的声明指，“奥斯汀部长强调了美国对支持印度武装部队向更大的机构整合和行动联合过渡的承诺。他们还讨论了与区域伙伴扩大多边合作的机会。这次历史性的会议凸显了美印主要防务伙伴关系的持久力量，因为两国与志同道合的伙伴协同工作，以维持一个自由和开放的印度-太平洋。”

印度新闻信息局周五宣布，印美拟将成立国防工业安全联合工作小组，该小组将定期举行会议，为双方国防工业能够在尖端国防技术方面进行合作。据了解，美印《工业安全协议》（ISA）峰会于9月27日至10月1日在新德里举行。

峰会期间，双方原则上同意建立印美工业安全联合工作组。该小组将定期举行会议，迅速调整政策和程序，使两国国防工业能够在尖端国防技术方面进行合作。2019年12月美印签署的《工业安全协议》允许美国向印度转让支持武器装备的生产技术。