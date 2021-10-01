韩国外长：需考虑放宽对朝制裁 韩美不敌视朝鲜

自首尔方面消息，韩国外交部长郑义溶10月1日在出席会议时就朝鲜劳动党副部长、朝鲜最高领导人金正恩胞妹金与正发表谈话要求撤回“对朝敌对政策”一事表示，韩美两国无法接受朝方单方面提出的主张。

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朝鲜劳动党中央委员会机关报《劳动新闻》30日报导称，29日朝鲜在平壤万寿台议事堂召开第14届最高人民会议第5次会议的第二天会议上，劳动党副部长金与正被补选为国务委员会委员。

此前，金与正25日发表了谈话。她认为，只有保持公正和彼此尊重的姿态，北南之间的沟通才会顺利畅通，同时意义重大的终战宣言才会不失时机地问世，而且北南共同联络办事处的重建、北南首脑会晤等关系改善的诸多事宜也才会通过建设性讨论，很快循序渐进、迎刃而解。

金与正在讲话中说，“南朝鲜不要幼稚地仿效美国，拿出这种不合乎逻辑的无赖主张，破坏朝鲜半岛地区的军力平衡。”此外，金正恩29日表示，他愿意在10月恢复被切断的朝韩热线，同时指责美国提出要会谈，却不改变对朝鲜的“敌对政策”。

首尔方面，据韩联社报导，郑义溶周五在韩国国会被问及韩美能否接受朝方提出的摒弃双重标准和敌对政策的要求时表态如上。郑义溶指出，金与正在谈话中要求韩美两国摒弃双重标准，但这一说法是朝方单方面的主张且并不妥当。韩美两国曾屡次强调不敌视朝鲜。

同时，郑义溶就是否有必要放宽国际社会对朝制裁的提问给予肯定回答。他表示，当前正是考虑放宽对朝制裁的时候。郑义溶说，无核化是与朝鲜重启对话的大前提，即改善韩朝关系、重启朝美对话以朝方采取实质性的无核化措施为前提条件，否则，朝美对话无法促成。

据悉，2022年韩国总统选举预计于2022年3月9日举行。总统任期1届5年，现任总统文在寅已任期届满。