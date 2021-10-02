日本中央政府不许可石垣市登钓鱼岛树立地名标柱

日本冲绳县石垣市制作了刻有钓鱼岛地址和地名的标柱，并向日本政府提出申请登钓鱼岛树立这些标柱，日本政府为此在下达通知，不许可该市登岛树立这些标柱。

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该市称，该通知的日期写为9月28日，上面写道：“经综合考虑，得出政府不允许登陆的结论”。

日本石垣市议会2020年6月22日通过决议，将属于该市行政区域管辖的钓鱼岛（日本称为“尖阁诸岛”）住所的名称“登野城”改名为“登野城尖阁”，此项决议由多数赞成通过，并在去年10月1日正式生效，还为此制作了带有“尖阁诸岛”字样的新地名标柱，准备在钓鱼诸岛的五个岛设置，并于今年9月3日上报总务省申请登岛树立和安置标柱，但是总务省未予批准。

有关不批准石垣市登岛的决定，总务省表示，“为了维护尖阁诸岛的稳定，我们原则上采取了除中央政府相关者外，不允许登陆尖阁诸岛的政策。”

早些时候，日本政府就表示将不批准石垣市的申请。8月24日，内阁官房长官加藤胜信就石垣市拟申请登岛树立地名标柱表示：“除中央政府相关者外，我们将按照不允许登陆的方针做出决定。”

加藤说：“原则上，政府不允许登陆，目的是维护尖阁诸岛及周边海域的稳定管理。”

就“登野城”改名为“登野城尖阁”等，中国外交部发言人赵立坚在曾在去年6月22日主持的中国外交部例行记者上表示，这是对中国领土主权的严重挑衅，最近中国对此采取了一系列对抗行动。

中国自然资源部去年6月23日发布了《关于公布我国东海部分海底地理实体标准名称的公告》，将东海该地的55处地点和25个暗礁命名。

这些地点和暗礁位于钓鱼岛周边海域。其中包括“钓鱼洼地”、“钓鱼海底峡谷群”、“赤尾海岭”等名称，很多都包括“钓鱼”的字样，表示对日本冲绳县石垣市议会对钓鱼岛进行更名决议的报复。

钓鱼岛上原本存在标柱，这是1969年，由当时的该市市长喜兴登上钓鱼岛诸岛五个岛设置的标柱，由于已经劣化，字迹难以辨认，并刻有旧名，该市坚持认为“用新的标柱取代是一种理所当然的行政措施”,该市正在考虑重新申请登陆许可。

但是日本政府顾及日中关系不予批准，据说现在该市把希望寄托在马上就要组阁的新一任政府身上。