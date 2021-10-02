杜特尔特：为了顺从人民的意愿，今天我宣布退出政坛

菲律宾总统杜特尔特（Rodrigo Duterte）10月2日宣布他将退出政坛，放弃在2022年全国大选中竞选副总统的计划。菲律宾总统发言人哈里·洛克（Harry Roque）随后发布声明称，总统杜特尔特确定不再参与2022年副总统职位的竞选，他将完成目前剩余的总统任期，以带领国家实现疫情后的复苏。

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据菲律宾最大广播电视公司ABS-CBN周六报导，杜特尔特说，“为了顺从人民的意愿，他们毕竟在多年前把我推上了总统宝座，我现在要对我的同胞们说，我将听从他们的意愿，今天我宣布退出政坛。”8月下旬，杜特尔特曾表示他将竞选副总统，这一进展遭到了批评。

杜特尔特说，他已经改变了主意，依据的是“不同的调查和许多论坛以及，会谈和会议中所反映的菲律宾人的普遍情绪，来讨论我在生活中应该做什么”。他说，“菲律宾人压倒性的情绪是，我没有资格，规避法律、宪法的精神是违反宪法的。”

菲律宾总统任期限制一届，任期六年，曾担任总统四年以上者，不得再度竞选总统。杜特尔特现年76岁，于2016年当选菲律宾总统。他的总统任期将于2022年6月30日结束。

菲律宾执政党民主力量党9月8日提名参议员邦戈（Christopher“Bong”Go）和杜特尔特分别竞选下一任总统和副总统。杜特尔特周六陪同邦戈到帕赛市的索菲特酒店提交总统候选人资格证书。杜特尔特说，他祝愿邦戈这位长期的助手“一切顺利，好运连连”。

菲律宾总统发言人哈里·洛克在一份声明中说，杜特尔特将满足于在场外支持他喜欢的候选人。声明说，“正如2021年6月民调机构‘社会气象站’的调查所反映的那样，他将不再追求国家的第二高职位，而是向人民的意愿低头，该调查显示杜特尔特竞选副总统的意见相反。”

声明补充说，“此外，为了确保他的方案和主张的遗产以及他的改革举措的连续性，总统将积极主动地为他的候选人竞选，并确保即将到来的2022年选举的进行将是自由、诚实、和平和可信的。”

洛克补充说，杜特尔特将在其剩余的总统任期内指导菲律宾实现新冠疫情后的经济恢复。当被问及总统对继任者的选择时，洛克说，“（将）在适当的时候宣布。”