印陆军参谋长：第十三轮印中军长级会谈或于下周举行

印度陆军参谋长纳拉瓦内（MM Naravane）10月2日向媒体表示，印度和中国或将于下周举行第13轮军长级会谈，旨在解决拉达克东部的对峙问题。他说，会谈的重点是制定一个脱离温泉地区（Hot Springs）对峙的计划，以及其他问题。

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纳拉瓦内在对拉达克前沿地区进行为期两天的访问期间在列城向亚洲新闻国际通讯社（ANI）称，“会谈已经进行了一年多......我们希望能很快举行第13轮会谈，也许最快在下周，即10月的第二周”。他说，“我们有信心，随着我们相互讨论，我们将能够就如何进行脱离接触达成共识，并且所有的摩擦点都将得到解决。“

纳拉瓦内在结束对拉达克东部地区的访问时说，“我总是试图去前沿地区，这样我就能亲自看到情况。我非常高兴，我们的士兵在所有可能的方面都做好了充分的准备。”

纳拉瓦内指出，中国在整个拉达克东部和北部前线直至印度东部司令部都部署了相当数量的部队。他说，“肯定的是，他们在前沿地区的部署有所增加，这仍然是我们关注的一个问题。”

纳拉瓦内表示，印度军方正在监测所有中方军队调动，并根据投入，并在基础设施方面进行相应的发展。纳拉瓦内说，“目前，我们准备得很好，可以应对任何可能发生的情况。”

据悉，印度陆军已经在拉达克的实际控制线（LAC）附近部署了最新型的K-9式Vajra-T“金刚”型155毫米自行榴弹炮，增强了火力。他说，“这些大炮也可以在高海拔地区运行，现场试验非常成功。我们现在增加了一个完整的团，这将是真正的帮助。”

此前，纳拉瓦内周四在参加一次活动时发言称，在印度面临新冠病毒大流行的时候，与中国的“空前”军事对峙需要立即作出反应并大规模调动资源。他说，“前所未有的发展需要大规模的资源调动、力量协调和即时反应，而这一切都发生在新冠病毒肆虐的环境中。”

作为结束拉达克东部中印军事对峙的全面脱离和降级的努力的一部分，今年2月双方从班公湖两侧进行了第一阶段脱离，8月从高格拉地区（Gogra）进行了第二阶段脱离。据《今日印度》报导，目前，双方在实际控制线沿线的敏感地区都部署有大约5万至6万名士兵。