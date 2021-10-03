英外相：民主世界秩序面临一个严峻选择 要么退缩 要么团结起来推进自由的事业

英国新任外交大臣特拉斯(Liz Truss)在接受《星期日泰晤士报》10月3日刊登的专访中表示，希望通过与安全协议相关的自由贸易协议来对抗国际事务上的“恶意行为者”。她指出，英国将寻求与印度、日本和加拿大缔结安全协议以保护贸易和航运路线，这与英国首相约翰逊（Boris Johnson）日前与美澳两国达成的三边安全协议“奥库斯”（AUKUS）相呼应。

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特拉斯说，英国将寻求与“热爱自由”的民主国家结盟，以挑战 “恶性行为者和威权国家”的影响。她在上任后的首次专访中表示，“我们希望与我们的朋友和盟友合作，建立更多的经济协议和安全协议。奥库斯协议是关于保护贸易路线和航运路线，特别是与澳大利亚，但我想看看与印度、日本和加拿大的安排，以扩大这一范围。”

特拉斯在采访中说，“与其他国家相比，我们将能够与一些国家达成更深入的安全安排。在担任国际贸易大臣的两年时间里，我知道的一件事是，英国受到了极大的信任。人们知道我们是可靠的，当我们说要做什么的时候，我们就会去做，我们遵守规则。”她还重申了英国要求加入《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP）的意愿。

当被问及这些举措是为了遏制中国在该地区的影响时，特拉斯表示这是为了 “促进自由”。她强调，“这是一个积极的战略，让其他希望看到一个自由企业、开放、自由贸易世界成功的国家参与进来。这是一个建立经济实力的积极战略。”她告诉该报称，“首相（约翰逊）是‘全球英国’（战略）的伟大倡导者。他希望我们在世界舞台上为我们的价值观做出积极的证明，同时也为整个英国的人民提供服务。”

特拉斯补充说，“我们在贸易方面所做的工作，与68个国家达成贸易协议，都是为了给整个英国带来机会，无论是对我们的威士忌行业，我们的汽车行业，我们的数字行业都是如此。”

此外，英国执政的保守党周日在曼彻斯特开始其年度会议，在接下来的三天时间里，所有保守党高级领导人士都将在党代表中发表讲话。特拉斯当天发表了她担任外相后的首次外交政策演讲。特拉斯在讲话中还驳斥了衰落论，并称她认为“英国最好的日子就在我们面前”。

特拉斯强调，“民主世界秩序面临着一个严峻的选择。要么我们面对恶意的行为者而退缩......要么我们团结起来，推进自由的事业。”她说，“我们需要站起来迎接这一时刻”。她介绍称，这将通过加强英国与七国集团、北约以及澳大利亚、日本、墨西哥、以色列和韩国等其他自由民主国家的安全纽带来实现。

特拉斯说，作为外相，她的使命是促进基于规则的国际秩序，并确保 “全球技术标准（是）由自由世界塑造的”。她说，“我们将建立有意愿的联盟来推进这些事业。我们还将对那些不认同我们的价值观和不按规则行事的人采取强硬态度”。

特拉斯说，“我们与中国的贸易很重要，但我们必须确保它是可靠的贸易......避免战略依赖......并且不涉及侵犯知识产权或强迫技术转让。”特拉斯在演讲中还引用了她的偶像撒切尔夫人，在柏林墙倒塌后发表的演讲内容。

特拉斯说，“正如撒切尔夫人在1989年柏林墙倒塌后几天的市长官邸演讲中所说：‘信息很明确......当人们可以自由选择时，他们会选择自由’。”她说，“而我们需要给世界各国这样的选择。一个国家越是自由，越是富裕。越是安全的国家，越是绿色的国家。”

特拉斯说，这样的国家“不太可能窝藏恐怖分子和激进的原教旨主义者，不太可能有大量的移民外流，也不太可能发生战争。”她补充说，“这是我希望我们成为的英国。爱国和积极向上。”