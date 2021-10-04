岸田文雄当选日本第100代首相 新内阁起航

日本自民党的岸田文雄总裁(64岁)于4日下午，在日本众参两院正式会议的首相提名选举中当选日本第100代首相。岸田马上开始组阁，经过在皇宫的首相任命式和阁僚认证仪式，4日夜成立新内阁。

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在众议院正式会议的首相提名选举中，投票总数为458票，自民党岸田获311票，立宪民主党枝野幸男获124票，日本维新的会片山虎之助获11票，国民民主党的玉木雄一郎获11票，自民党的高市早苗获1票。

目前新内阁的名单已经确定，在比较重要的阁僚中，他将内阁的中枢职位—官房长官一职，交给曾任文部科学大臣的松野博一，由于美国和中国对立等安保环境的恶化，围绕日本周边的国际环境日益严峻，原外相茂木敏充(65岁)和防卫相岸信夫(62岁)留任，以保持外交和安保政策上的一惯性。

鉴于原安倍政权将日本的少子化定义为“国难”，新内阁新设的总括少子化和儿童政策的“儿童厅”，起用参加总裁选举竞争的野田圣子原总务大臣(61岁)任担当相，鉴于世界经济和技术的产业链重组等，新设的“经济安全保障担当相”，由小林鹰之原防卫政务官担任(46岁)，负责新型冠状病毒对策的厚生劳动大臣由后藤茂之原法务副大臣(65岁)担任，疫苗担当相由堀内诏子原环境副大臣(55岁)代替与岸田文雄竞争总裁一职的河野太郎担任。

岸田新内阁的全阁僚20人里面，首次入阁有13名，女性3名，从内阁成员的派阀来看，最大派阀细田派占四人，细田派的实际掌门人为原首相安倍晋三，第二大派阀麻生派占三人，全力支持岸田文雄的竹下派为四人。从自民党高官的人事安排来看，也体现了自民党两大最大派阀的意志。自民党干事长由现税制调查会长甘利明（72岁）担任，政务调查会长由在总裁选举中竞争的前总务相高市早苗（60岁）担任，这两个人都是细田派的实际上的掌门人安倍的心腹，而现任副首相兼财务相麻生太郎（81岁）担任党副总裁，舆论戏称岸田文雄内阁是“岸田的面孔代表的安倍内阁”。