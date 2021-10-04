恢复核协议谈判 伊朗新政府预料11月初可重启

伊朗外交部发言人哈蒂布扎德10月4日表示，德黑兰预期，为让伊朗核子协议复活而与世界强权国家进行的谈判工作，将可于11月初重新启动。

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法新社报导，哈蒂布扎德（Saeed Khatibzadeh）表示：“我认为我们前来（谈判）所费时间不会比拜登（Joe Biden）政府久。”他意指在美国总统拜登执政下间接参与维也纳谈判的外交官。

哈蒂布扎德还说：“伊朗总统莱希（Ebrahim Raisi）的政府上台已近55天。…我不认为（重返谈判桌）将费时达90天。”

哈蒂布扎德并指出，伊朗相信11月第2周之前谈判工作就会恢复。这是德黑兰首度暗示可能重返谈判桌的日期。

根据2015年达成的伊朗核子协议，德黑兰同意在联合国（UN）监督下严格控制自身核发展，换取制裁放宽。但美国前总统特朗普（Donald Trump）2018年退出协议并恢复制裁措施后，伊朗隔年开始逐步抛弃先前做的核承诺。

今年4月关于恢复伊朗核协议的谈判在奥地利维也纳展开，但自从极度保守的莱希当选伊朗新总统后，协商工作已自6月停摆至今。莱希于8月上任。

今年1月上任的拜登已表示过，他愿意带领美国重返伊朗核子协议，也愿意加入恢复协议的谈判工作。但在谈判停摆前，参与协商的国家包括伊朗、中国、俄罗斯、法国、英国和德国，美国则未直接加入谈判。