日本首相岸田文雄：14日解散众院 31日大选

日本执政党自由民主党新任总裁岸田文雄4日下午被指名为新任首相，晚上举行就任首相后的首场记者会时宣布，将于14日解散众议院，19日公告众议院选举，31日投开票。

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日本放送协会（NHK）报导，岸田晚上在首相官邸（行政中心）举行就任首相后的第一场记者会。他说，本届众议员任期至10月21日届满，有必要儘速举行众议院选举，争取人民的信任做好施政。希望在人民的信任下，全面推动具信赖及共鸣的政治。

岸田宣布，14日解散众议院、19日公告众议院选举、31日举行众议院选举投开票。

有关新冠的防疫相关工作，岸田说，已指示相关阁员要尽快提出对于受疫情影响甚大者的支援对策。当务之急是做好万全的防疫对策，将郑重说明、让人民能够接受，基本的工作就是要时常料想疫情可能会发生最坏的状况，平时就做好因应之道。

岸田内阁将推动疫苗接种、确保医疗体制及扩充检查体制。岸田说，希望能获得人民的合作，稳健实施经济支援，让经济与社会早日恢复近乎日常的情况。

他说，将彻底分析与检视至今的防疫措施与课题，对于紧急状况时的人流控制、病床确保等所需的法律整备工作等，彻底加强危机处理。

有关经济政策，岸田说：“我追求的目标是实现新型资本主义。将明示拓展国家未来新型经济社会的愿景。”

他表示，“成长与分配的良好循环”、“开拓疫后新社会”是施政概念，要成立“实现新型资本主义会议”，拟定疫后时代的经济社会愿景，提出具体的政策。

岸田内阁的4大施政目标，在经济成长战略方面，做到“实现科技立国”，对人工智慧、量子等尖端科学技术的研发进行大胆投资；落实“数位田园都市国家构想”，推动从地方（乡村）做起的数位化，以缩短城乡差距。

此外，做好“经济安全保障”，确保战略物资、防止技术外流、建立自律性的经济构造；实现“劳动者皆有保险”的社会，在人生活100岁的时代，人民不会感到不安。

岸田说，要加强对于劳动者的分配功能，扩大中间层及拟定少子化对策，提高医护等支撑社会基盘的劳动者的所得，彻底重新检视在这方面政府所订的薪资体系。也要做到科技新兴、重要基础设施的整备等，矫正“财政单年度主义”的弊病。

有关外交及安全保障政策，岸田说：“以日美同盟为基轴，在取得世界对日本的信赖之下，展开坚定的外交及安全保障。”他强调，将致力于推动“自由且开放的印度太平洋”，加强国防能力、海上保安（海巡）能力、早日解决日本人遭北韩绑架的问题等。

岸田表示，身为被原子弹轰炸过的广岛出身的首相，会尽全力实现“无核武的世界”。

他说，自己的内阁是“新时代共创内阁”，将致力于推动善用数位技术的教育、促使农林水产业形成成长产业。