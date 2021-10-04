菲律宾总统大选：杜特尔特不选了并称退出政坛？

菲律宾总统杜特尔特上周六表示，他打算退出政坛。这表明他不会试图寻求副总统职位以延长自己掌控权力的时间。他的粗暴和独裁风格已经颠覆了该国的治理。不过此前消息说，杜特尔特的女儿将在明年大选竞选总统，而她父亲的长期助手，即副总统参选人，将成为她的竞选搭档。最新的消息说，马尼拉市市长Francisco Domagoso周一登记参选菲律宾总统，他宣称自己是一位出身卑微、但能带来团结的候选人，可以治癒受疫情破坏的经济和生计。

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据路透社今天报道称，马尼拉市市长Francisco Domagoso周一登记参选菲律宾总统，现年46岁的Domagoso之前是一位演员，他是继新近退役的拳击偶像Manny Pacquiao后，第二位登记参选菲律宾总统的候选人。

Domagoso在提出参选登记后表示，“我们过于分裂和优柔寡断，导致我们的经济因疫情而停滞不前。”

Domagoso的魅力和卑微的出身使他在马尼拉很受欢迎，但专家说他可能难以赢得南部省份选民的支持。

据路透社引广播公司ABS-CBN新闻周六晚些时候报导，菲律宾总统杜特尔特(Rodrigo Duterte)的女儿将在明年大选竞选总统，而她父亲的长期助手，即副总统参选人，将成为她的竞选搭档。

Sara Duterte-Carpio目前是菲律宾第三大城市Davao的市长，并在周六提交申请再次竞选市长。她此前曾表示，她不会参加明年的国家公职竞选。

该报道称，ABS-CBN新闻是基于杜特尔特在宣布退出政坛后接受一名广播记者的采访，当时他正陪同他的亲信、参议员Christopher “Bong” Go提交副总统参选申请。

杜特尔特被问到：“所以，确定了，Sara上阵？” 杜特尔特回答说，“是Sara上阵。”

当被要求确认杜特尔特所说的话时，Sara的发言人、市长Christina Garcia Frasco告诉路透：“我所知道的程度也是当地新闻中所报导的内容。我们对此没有任何评论。”

据华尔街日报说，菲律宾总统杜特尔特上周六表示，他打算退出政坛。这表明他不会试图寻求副总统职位以延长自己掌控权力的时间。他的粗暴和独裁风格已经颠覆了该国的治理。

杜特尔特的六年任期将于明年6月结束，根据宪法规定，他不能竞选连任。但杜特尔特所在政党提名他为2022年大选的副总统候选人，他接受了该提名。菲律宾国内的批评人士称，这是试图绕开宪法规定的总统不得连任的限制，提供一个出任总统的后门途径，在下一任总统辞职、去世或以其他方式离职的情况下，副总统可以继任总统。

上周六，杜特尔特改变了想法，似乎放弃了竞选副总统或任何职位的可能性，无论是现在还是将来。根据几个菲律宾新闻网站发布的他的演讲视频和菲律宾政府官方新闻网的记录，他说：“菲律宾（人民）压倒性的意见是，我不符合资格，规避法律是违反宪法的。”他表示：“而今天，我宣布退出政坛。”

但政治评论人士提醒说，他以前也发表过类似的声明，只是后来重新考虑了。六年前，据南部城市达沃市媒体援引杜特尔特的话报道，长期担任该市市长的杜特尔特表示，他已经排除了寻求总统职位的可能性，并将退出政坛。但他很快就投身竞选，并在第二年以压倒性的优势获胜。

华尔街日报称，仍有时间进行更多的操纵。每个政党的总统和副总统提名人名单必须在10月8日之前提交给该国负责选举的机构，但各党派在11月15日之前都可以撤回提名人并更换人选。