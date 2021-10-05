《十字架报》：法国参议员访台激怒中国

法国参议院“台湾交流和研究小组”10月5日至11日访台。法国《十字架报》发表一篇题为“法国参议员访台激怒中国”的报道。报道指出，此次访程本定在3月，但由于疫情推至现今。从今年三月以来，北京当局实施的威慑战略并没有奏效。法国军校战略研究学院的院长表示：北京当局在台湾问题上越来越咄咄逼人。

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“友台小组”主席阿兰·李察5日在接受法国《世界报》采访时表示说，“这次访问与法国承认北京并不矛盾”，“许多民主国家与台湾有着相同类型的关系”。

法国参议院“友台小组”主席阿兰·李察（Alain Richard）率由4名参议员组成的代表团访问台湾一事让中国驻法大使卢沙野十分恼火。该报表示：被看成是直言不讳的战狼外交官的卢沙野致函阿兰·李察。卢沙野在信函中表示：如参议院“台湾交流和研究小组”派团访台，将明显违反一个中国原则，向“台独”势力发出错误信号，中方对此表示坚决反对。

中国驻法大使卢沙野在信函中还表示：无论法国参议员以何种名义访台,都将被“台独”势力所利用，给中法关系和各领域交流合作造成不必要的干扰。《十字架报》表示：在表达将以“报复”措施威胁法国后，法国外交部召见了中国驻法大使。

李察曾于1997年至2000年担任法国国防部长，自2015年接任参议院“友台小组”主席以来，先后在2015年和2018年两度访台，所以此行并不是没有过先例。

法国军校战略研究学院的院长尚杰维尔梅（Jean-Baptiste Jeangène Vilmer）对《十字架报》记者表示：2015年以来的这些议会访问台湾并没有损害巴黎和北京之间的关系。而对此次行程的反应说明了北京当局在台湾问题上越来越咄咄逼人。

《十字架报》回述说：2016年1月16日. 台湾大选结果出炉，民进党总统参选人蔡英文击败对手成为台湾史上首位女总统。中国官方军事网站当天发表题为“蔡英文当选若搞台独我们绝不姑息”的文章。该报表示：此后，中国不断加大对台经济、军事和外交压力，包括贸易报复。拿支票外交使某些小国不再在外交上承认台湾。

2018年，非洲布基纳法索和中美洲国家萨尔瓦多相继和台湾断交；2019年南太平洋岛国所罗门群岛以及基里巴斯也纷纷做出了和台湾断交的决定。

《十字架报》最后表示：然而，北京主导的这种孤立战略并没有阻止承认中华人民共和国的国家与台湾进行经济和文化交流。该报还表示：自从冠状病毒大流行首先在中国武汉出现并传播到世界各地以来，台湾的形象大大提升，它在防疫上做得非常好。