无畏中共阻扰 法参议院访团6日抵台将会蔡总统

中央社消息：外交部5日表示，法国参议院友台小组主席李察等人应政府邀请，将于6日至10日访台，期间将晋见总统蔡英文；中国驻法大使卢沙野曾数度言语挑衅，企图阻挠李察访台，但李察立场坚定，希望再度访台。

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外交部傍晚发布新闻稿指出，访团成员除了团长李察（隶属法国执政的共和国前进党）外，另包括友台小组两位副主席布依松（Max Brisson）及乔瑟芙（Else Joseph）（都隶属共和人党）、外交暨国防委员会副主席卡迪克（Olivier Cadic）（隶属中间派联盟）等4位跨党派参议员，以及参议院友台小组执行秘书高玉笛（Judith Bout）。

外交部说，李察等人访台期间将晋见蔡总统，拜会行政院长苏贞昌、立法院长游锡堃、监察院长陈菊、外交部长吴钊燮；另外将会晤经济部、卫福部、陆委会等相关部会首长，参访基隆沙湾历史文化园区等设施。

外交部指出，游锡堃及吴钊燮将分别设宴款待访团。李察等人抵台以及在台期间的各项活动规划安排，完全配合中央流行疫情指挥中心的防疫规定。

外交部表示，李察长期坚定支持台湾，自2015年接任参议院友台小组主席以来，为提升台法友好关系有重要贡献。今年初中国驻法大使卢沙野曾数度言语挑衅，企图阻挠他的访台规划，但李察不畏中国政府威吓，立场坚定，希望再度访台。

外交部说，此外，今年5月6日，李察促成法国参议院高票通过“支持台湾参与国际组织工作决议案”，创下法国参议院通过友台决议案的首例。

外交部指出，这次是李察在2015年及2018年之后第3度访台，彰显台法友好密切关系。双方将就疫情后经济复苏、区域安全局势、台法持续交流合作等多面向议题广泛交换意见，进一步深化台法人民的坚实友谊及互惠互利的实质伙伴关系。