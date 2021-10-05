日本新首相岸田：质疑中国能否满足TPP标准

日本甫当选首相的岸田文雄4日在记者会上，当被问及如何对待中国申请加入跨太平洋伙伴关系协定（TPP）时，表示对中国能否满足TPP要求的标准抱有疑问。岸田提及中国的国有企业和知识产权相关问题，回答说“中国能否满足TPP的高标准，我感到或许相当不透明”。

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据日本共同社今天报道说，日本首相岸田质疑中国能否满足TPP标准。

考虑到优待国有企业和侵害知识产权，岸田强调：“必须观察中国能否切实满足TPP的高标准。”

据日本经济新闻今天相关报道称，中国政府9月16日宣布正式申请加入CPTPP。岸田首相提出看法称，在重视国有企业和知识产权保护等方面，中国大陆难以满足CPTPP要求的自由贸易标准。

该报道称，岸田首相对于9月台湾申请加入CPTPP表示了欢迎的态度。

岸田针对中国大陆提出，“对于自由、民主主义、法治和人权等价值观，存在令人怀疑的做法”。他主张“将携手拥有普世价值观的同盟国等，向中国坚决说出该说的话”。

共同社说，岸田在指出与中国继续对话很重要的基础上，明确称东海、南海和各个地区存在以实力改变现状的动向，日本“将与共享普世价值的同盟国和志同道合的国家携手，对中国说应该说的”。

据共同社说，关于朝鲜绑架日本人问题，岸田强调：“受害者家属日益年老，（解决）刻不容缓。我将抱着强烈的想法和心理准备持续采取措施”。他还表示有意不附加条件地与朝鲜劳动党总书记金正恩直接会晤。