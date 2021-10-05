日本首相岸田文雄上任伊始与美澳领导人电话会谈

上任伊始，日本首相岸田文雄与美国和澳大利亚领导人进行了电话会谈。

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5日，岸田首相与美国总统拜登举行了电话会谈。在日美电话会谈中，确认了在加强日美同盟和“实现自由开放的印度-太平洋”方面的合作，据悉，拜登总统重申了包括适用日美安保条约第5条的钓鱼岛防卫在内的对日本防卫的承诺。

之后，两首脑确认了在中国和朝鲜等问题上展开密切合作。

拜登总统对岸田文雄当选首相表示祝贺，并确认了他与岸田文雄之间将以“乔”和“文雄”相互称呼，以示亲密，并就力争早日实现日美首脑面对面会谈取得共识。

岸田文雄首相5日上午还与澳大利亚总理莫里森进行了电话会谈，莫里森祝贺岸田就任首相，双方同意，在包括美国和印度在内的四国框架“QUAD”中的进一步合作，以实现“自由开放的印度-太平洋”。岸田文雄表示：对美、英、澳三国建立“奥库斯（AUKUS）”安全框架表示欢迎，两国总理还以中国为背景，就坚决反对单方面改变东海和南海现状的企图和经济恐吓达成一致。

两国总理一致同意发展日澳“特殊战略伙伴关系”，两首脑同意：(1) 在安全防务和经济领域合作； (2) 与包括日本、美国、澳大利亚和印度在内的盟国的合作； (3) 在气候变化等全球问题上的合作。

两国总理还确认将共同努力解决朝鲜绑架日本人问题。岸田首相称赞了澳大利亚军队参与了对朝鲜海上非法转移货物“船对船交易”的监视。